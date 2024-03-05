Трампу дозволили брати участь у виборах

5 марта 2024, 10:45

Верховний суд США дозволив Дональду Трампу брати участь у виборах президента. Рішення ухвалили одностайно — усі дев'ять суддів.

Постанова скасувала рішення Верховного суду штату Колорадо, згідно з яким Трамп втратив своє право знову балотуватися в президенти через порушення 14-ї поправки до Конституції. Вона забороняє посадовцям, які брали участь у «заколоті чи повстанні», обіймати державні посади. Трампу це закидають за події 6 січня 2021 року, коли натовп його прихильників увірвався до будівлі Конгресу.