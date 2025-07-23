В Турции открылась Международная выставка оборонпрома IDEF-2025

23 июля 2025, 13:15

С сегодняшнего дня в Стамбуле начала работу 17-я Международная выставка оборонной промышленности IDEF-2025.

В этом году в ней примут участие главы военных делегаций из 33 стран, будут представлены стенды из 44 государств, а также выставлена продукция более 400 международных компаний. Основные мероприятия IDEF-2025 пройдут как в Стамбульском выставочном центре, так и на других площадках: аэропорт имени Ататюрка, Ataköy Marina и конгресс-центр WOW. Эта выставка завершится 27 июля.Церемония открытия прошла при участии президента Эрдогана, а также состоялся парад, на котором были продемонстрированы образцы турецкой наземной и воздушной техники, военно-морских платформ и различных систем.