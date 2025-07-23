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23 июля 2025, 11:45

Монобанк запустил "Терминал в смартфоне" для iPhone

Функция позволяет принимать карты и оплаты через мобильное приложение.

Ранее бизнес-клиенты могли работать с бесконтактными платежами только на Android.


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