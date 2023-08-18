Fondy Terminal предлагает NFC-терминал в смартфоне

18 августа 2023, 11:10

NFC-терминал — это устройство, которое позволяет принимать бесконтактные платежи с помощью NFC-карт, смартфонов и других устройств, оснащенных NFC-чипами. NFC-терминалы используются в различных отраслях, включая розничную торговлю, ресторанный бизнес, сферу услуг и т. д.

Сегодня подключить NFC-терминал для вашего бизнеса стало еще проще. Компания Fondy Terminal предлагает приложение NFC-терминал, которое легко устанавливается непосредственно на вашем смартфоне.

NFC-терминал в смартфоне работает как обычный терминал:

1. Клиент подносит свою NFC-карту или смартфон к терминалу.

2. Терминал считывает данные с карты или телефона.

3. Терминал передает данные на процессинговый центр.

4. Процессинговый центр авторизует транзакцию.

5. Терминал возвращает клиенту подтверждение транзакции.

NFC-терминалы предлагают ряд преимуществ по сравнению с традиционными терминалами:

Они более безопасны, поскольку данные передаются в зашифрованном виде.

NFC-терминалы более удобны для клиентов, поскольку им не нужно вводить PIN-код.

Они более быстрые, поскольку транзакции проводятся за несколько секунд.

NFC-терминалы — это удобный и безопасный способ принимать бесконтактные платежи. Они становятся все более популярными, поскольку все больше людей используют NFC-карты и смартфоны для оплаты товаров и услуг.

Что касается приложения NFC-терминала, то это еще более удобный способ, поскольку при этом не требуется приобретать или брать в аренду аппаратный терминал. При этом вы получаете все те же сервисы, которые позволяют получать быструю оплату в любой сфере вашего бизнеса.

Необходимо лишь создать и активировать мерчанта или пропустить данный шаг, если у вашего бизнеса он уже есть. Затем для активации бесконтактного приема платежей надо указать данные о компании и реквизиты для проведения оплат. А также загрузить необходимые документы и после их проверки подписать договор.

Полную инструкцию, как подключить программный NFC терминал и осуществлять прием платежей через NFC, можно узнать, перейдя на сайт Fondy Terminal.

Компания является платежным сервисом, то есть предоставляет возможность предпринимателям принимать платежи онлайн и оффлайн с банковских карт от своих клиентов. Fondy любезно подготовить полезную инструкцию по приему онлайн и оффлайн-платежей через NFC терминал в смартфоне для предпринимателей Украины.