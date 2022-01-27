Apple позволит использовать iPhone в качестве платёжного терминала

27 января 2022, 10:45

В компании Apple работают над новым сервисом, позволяющим представителям малого бизнеса принимать платежи пластиковыми картами непосредственно с помощью iPhone без использования дополнительных терминалов.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на «людей, знакомых с вопросом».



По имеющимся данным компания работает над новой функцией с 2020 года — тогда она приобрела за $100 млн канадский стартап Mobeewave, разработавший технологию, позволяющую смартфонам с NFC-модулями принимать оплату банковскими картами. NFC уже применяется в iPhone для платежей в системе Apple Pay.



Для того, чтобы принимать платежи на iPhone, продавцы в некоторых странах уже могут использовать специальные терминалы, связанные со смартфоном по Bluetooth — на этом рынке доминирует технология Square, разработанная компанией Block Inc. Новая функция превратит в платёжный терминал сам iPhone, позволяя представителям малого бизнеса, вроде владельцев точек общепита и парикмахеров принимать средства с банковских карт или совместимых смартфонов.



Неизвестно, будет ли возможность включена в экосистему Apple Pay и каким образом эта опция будет (если будет) реализована в достаточно зарегулированной сфере электронных платежей в России. Ожидается, что Apple может начать выпускать тематические программные обновления в ближайшие месяцы. Компания рассчитывала представить первую бета-версию iOS 15.4 в ближайшем будущем, а релиз для массового пользователя состоится, предположительно, весной. В самой Apple отказались от комментариев.



Apple давно делает попытки выйти на рынок платежей: в 2019 году в США она начала выпуск Apple Card, запустила виртуальный сервис Apple Cash для цифровых транзакций, и рассматривает сервис в рамках Apple Pay, позволяющий платить за покупки в рассрочку.



iPhone станет не первым смартфоном, использующим технологии Mobeewave для приёма платежей. Samsung, поддерживавшая стартап до его продажи Apple, применяла оплату банковскими картами на некоторых своих устройствах ещё в 2019 году.

(С) 3dnews.