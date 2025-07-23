Германа Сметаніна призначено ВО Генерального директора Укроборонпрому

23 июля 2025, 15:15

У зв’язку з переходом Генерального директора Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» Олега Гуляка на іншу посаду у сфері державної оборонної галузі, наглядова рада Компанії прийняла рішення призначити Германа Сметаніна виконувачем обов’язків Генерального директора АТ «УОП».



Це рішення ухвалене на основі професійної оцінки Германа Сметаніна як фахівця з глибоким досвідом в оборонній промисловості, управлінськими компетенціями та стратегічним баченням розвитку галузі.

Наглядова рада вдячна Олегу Гуляку за віддану, професійну та ефективну роботу на посаді Генерального директора Укроборонпрому. Під його керівництвом успішно продовжилося виконання основних завдань, які були отримані від керівництва України: збільшення обсягів виробництва озброєння та військової техніки, реформа корпоративного управління й побудова антикорупційної інфраструктури. Також суттєво зміцнилося міжнародне партнерство АТ «УОП» з іноземними зброярами та розвинулося впровадження розробок перспективної продукції. Як результат, торік частка нових чи модернізованих озброєння та військової техніки дорівнювала 96%. Крім цього, у 2024 році консолідований чистий прибуток Товариства перевищив позначку 1 млрд 309,5 млн грн.Наглядова рада Акціонерного товариства «Українська оборонна промисловість» підтверджує свою відданість принципам належного корпоративного управління, законності, прозорості та незалежності у прийнятті кадрових рішень, що відповідає як українському законодавству, так і найкращим міжнародним практикам. Наглядова рада розуміє важливість довіри суспільства, наших міжнародних партнерів та учасників зброярського ринку.Наглядова рада оголошує відкритий та прозорий конкурс на посаду генерального директора Акціонерного товариства. Герман Сметанін, як і всі претенденти з відповідними фаховими компетенціями, матиме право взяти участь у конкурсі на загальних умовах.Добір кандидатів та їхню попередню оцінку здійснить українське представництво міжнародної компанії Odgers Berndtson, яка спеціалізується на рекрутингу керівників вищої ланки.