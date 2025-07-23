23 июля 2025, 13:45

В США ищут альтернативы SpaceX Илона Маска

СМИ со ссылкой на источники пишет, что администрация Трампа расширяет поиск партнеров для создания системы ПВО "Золотой купол", обращаясь к проекту Amazon Kuiper и крупным оборонным подрядчикам, поскольку напряженность в отношениях с Илоном Маском угрожает доминированию SpaceX в этой программе.



Этот сдвиг знаменует собой стратегический поворот в сторону от SpaceX Маска, чьи спутниковые сети Starlink и Starshield стали ключевыми для военной связи США, подчеркнуло агентство.



Два источника рассказали, что еще до ссоры Трампа с Маском официальные лица Пентагона и Белого дома начали изучать альтернативы SpaceX, опасаясь чрезмерной зависимости от одного партнера в реализации значительной части амбициозной космической системы ПРО стоимостью $175 млрд.



Собеседники отметили, что благодаря своим размерам, опыту запуска более 9 тыс. собственных спутников Starlink и опыту работы с государственными закупками SpaceX по-прежнему имеет возможность участвовать в реализации основных этапов проекта "Золотой купол", особенно в контрактах на запуски.

