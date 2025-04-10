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10 апреля 2025, 11:15

Ілона Маска можуть відсторонити від роботи в уряді США до 30 травня, – Axios

77 демократів закликали Трампа звільнити Маска, бо той перевищив ліміт у 130 днів. Повернутися він зможе лише за рік і лише після продажу часток у Tesla та SpaceX.


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