16 ноября 2023, 15:15

Землю накрила надпотужна магнітна буря

Її К-індекс перевищив 7. Сьогодні люди можуть відчувати головний біль, запаморочення, нудоту, біль у суглобах, втому та безсоння.


Оцените новость:
  • 0 оценок