Bitcoin вперше з листопада 2024 року впав нижче $85 000

У грудні 2024 року біткоїн перевищив $106 тис. після заяви Трампа про можливе створення стратегічного резерву криптовалюти.
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