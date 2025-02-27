ГлавнаяНовости
27 февраля 2025, 13:15

Bitcoin вперше з листопада 2024 року впав нижче $85 000

У грудні 2024 року біткоїн перевищив $106 тис. після заяви Трампа про можливе створення стратегічного резерву криптовалюти.


Оцените новость:
  • 0 оценок