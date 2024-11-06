Vodafone протягом 9 місяців 2024 року інвестував понад 3,4 мільярди грн

6 ноября 2024, 9:15

Vodafone Україна за результатами 9 місяців 2024 року демонструє стабільність бізнесу і позитивну динаміку основних операційних та фінансових показників.

За результатами трьох кварталів виручка Vodafone перевищила 18 млрд грн. Показник OIBDA в цей період перевищив 9,5 млрд грн, маржа OIBDA – 52.9%. Чистий прибуток Vodafone становить 2,9 млрд грн. Зниження на 23% порівняно з аналогічним періодом минулого року обумовлене коливанням валютного курсу. Середній дохід на одного користувача (ARPU) у 3 кварталі 2024 року склав 122,4 грн на місяць.



Основними факторами зростання стали збільшення користування послугами мобільної мережі, а також збільшення кількості клієнтів фіксованого інтернету – до 270 тисяч клієнтів, що на 16% перевищує показники 3 кварталу минулого року.



Vodafone продовжує реінвестувати прибуток у телекомунікаційну інфраструктуру. Vodafone зберігає високий темп інвестицій – обсяг капіталовкладень Vodafone в інфраструктуру країни протягом 9 місяців 2024 року становить 3,4 млрд грн. Загалом протягом повномасштабної війни Vodafone інвестував в Україні 12,66 млрд грн. Пріоритетні напрямки: відновлення та підтримка мережі, енергостійкість об'єктів мобільного зв'язку та розширення ємності мережі мобільного зв'язку. Навіть у час війни зв’язківці роблять усе можливе, аби клієнти Vodafone мали постійний зв'язок та могли відчувати переваги швидкого і якісного мобільного інтернету. Як результат, вже друге півріччя поспіль мобільний інтернет Vodafone визнається найшвидшим в Україні за результатами користувацьких тестів Speedtest і отримує престижну нагороду Ookla's Speedtest Awards.



Ще одним напрямком для інвестицій є будівництво мереж фіксованого доступу до інтернет на базі сучасної технології GPON. Сьогодні до мережі енергоефективного інтернету компанія підключила вже понад 8 тис. багатоквартирних будинків у 16 містах України. Протягом останніх трьох років Vodafone інвестував 670 млн грн у розвиток фіксованої мережі. За цей час компанія в 10 разів збільшила покриття мережі GPON. Оператор активно будує нові зони у Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові, Львові, Запоріжжі, Миколаєві та Івано-Франківську. У серпні цього року будівництво енергоефективної мережі стартувало в Полтаві, Чернігові, Житомирі, Луцьку, Рівному та Тернополі.



Vodafone продовжує розвивати послуги на базі власної IoT-мережі. Так, у серпні цього року, Vodafone і Київтеплокомуненерго підписали договір про встановлення у Києві лічильників з підтримкою NB-IoT. Технологія NB-IoT забезпечує надійний зв'язок навіть у важкодоступних місцях, навіть таких як підвали або підземні паркінги. Мережа, спроєктована спеціально для Інтернету речей, підтримує велику кількість одночасно підключених пристроїв, що робить цю технологію ідеальною для масового розгортання, як у міських умовах, так і на великих промислових об'єктах.



У серпні 2024 року Vodafone запустив тарифи, які діють і в Європі. У рамках концепції «Роумінг як вдома» оператор пропонує українцям користуватися своїм домашнім тарифом у 28 країнах Європи без додаткових доплат або підключення послуг. Така можливість особливо важлива сьогодні для волонтерів та військових, які виїжджають на навчання за кордоном. Послуга також залишається затребуваною під час туристичних та бізнес-мандрівок Європою.



База залишається стабільною у порівнянні з попереднім кварталом і складає 15,9 млн клієнтів. Vodafone вдалось збільшити кількість клієнтів мобільного зв'язку у порівнянні з 3 кварталом минулого року, станом на 30 вересня 2024 року зв'язком Vodafone користувались на 4,7% більше, ніж за результатами 3 кварталу минулого року. Vodafone вдалось наростити кількість як приватних абонентів, так і клієнтів у корпоративному сегменті. У вересні Vodafone розпочав продажі номерів з новим кодом – 075. Додатковий ресурс нумерації значно збільшує вибір бажаної комбінації цифр для нових та діючих абонентів компанії.