Vodafone у 1 кв. 2025 р. збільшив дохід та подвоїв інвестиції у мережу

8 мая 2025, 10:15

Група Vodafone Україна у 1 кварталі 2025 року демонструє зростання бізнесу і позитивну динаміку більшості операційних та фінансових показників.

За результатами перших трьох місяців року Vodafone збільшив виручку на 14% до 6,59 млрд грн.



Основними факторами зростання стали: збільшення обсягів користування дата послугами та кількості інтернет-користувачів і, відповідно, доходів від послуг – як мобільного, так і фіксованого зв'язку. Воно обумовило також 5% зростання OIBDA – у першому кварталі 2025 році цей показник становить 3,34 млрд грн. Збільшення користування дата послугами зумовило також зростання показника ARPU – у 1 кварталі 2025 року середній дохід на одного користувача склав 128,2 грн на місяць. Маржа OIBDA залишається на високому рівні – 50.7%, коливання у порівнянні з 1 кварталом 2024 року становить - 4,6 п.п і обумовлене переважно такими об'єктивними факторами, як зростання вартості електроенергії та витрат на збільшення енергостійкості мережі, а також збільшенням рентної плати за користування радіочастотним спектром Чистий прибуток Групи Vodafone Україна становить 697 млн грн. Зниження на 24% порівняно з аналогічним періодом минулого року обумовлене реалізацією реструктуризації єврооблігацій, збільшенням інвестицій та податків.



На початку 2025 року Vodafone майже у 2 рази збільшив інвестиції в інфраструктуру. Основні напрямки:

• Енергонезалежність: Протягом перших трьох місяців 2025 року компанії вдалось суттєво підвищити енергостійкість мережі – Vodafone розширив у 1,5 перелік об'єктів мобільного зв'язку, здатних продовжувати роботу в умовах тривалих відключень стаціонарного електропостачання.

• Розширення покриття та ємності мережі та підготовка до впровадження нових поколінь зв'язку: Vodafone запустив 1171 новий стандарт зв'язку для покращення покриття й якості зв'язку. Оператор також розпочав підключення мобільних базових станцій через пасивні оптичні мережі xPON, що дозволить відносно швидко переходити на нові технології мобільного зв'язку – 5G, а в перспективі і 6G.

• Розвиток та модернізація фіксованих мереж зв'язку: Vodafone розпочав модернізацію телеком інфраструктури оператора фіксованого зв’язку ФРІНЕТ та продовжив будівництво мереж фіксованого доступу до інтернет на базі сучасної технології GPON. Інтeрнет для дому від Vodafone, який працює навіть коли в домівках немає світла, за три місяці 2025 року році став доступним для мешканців понад 124 тисяч домогосподарств домогосподарств, загальне покриття компанії фіксованим зв’язком за всіма технологіями становить понад 1,9 млн домогосподарств. Vodafone активно будує нові зони у Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові, Львові, Запоріжжі, Миколаєві та Івано-Франківську, Полтаві, Чернігові, Житомирі, Луцьку, Рівному та Тернополі. Vodafone також запровадив першу лінійку тарифів «3-в-1» GigaCombo, що об'єднує три ключові послуги: мобільний зв'язок, фіксований інтернет і телебачення в рамках єдиної тарифної пропозиції.



Інвестиції протягом 1 кварталу 2025 року досягли 1,59 млрд грн. Загалом протягом минулих трьох років від початку повномасштабної війни Vodafone інвестував в Україні більше 17 млрд грн у розвиток телекомунікаційної інфраструктури країни.



Абонентська база залишається стабільною протягом останніх трьох років (-0,6% відносно 1 кварталу 2024 року). У 1 кварталі 2025 року компанія відзначає збільшення кількості клієнтів контрактної форми підключення – в основному за рахунок нових IoT підключень та збільшення кількості приватних контрактних абонентів.



У лютому 2025 року Група Vodafone Україна успішно завершила реструктуризацію єврооблігацій та викупила облігації на суму майже 100 млн доларів США; залишок зобов’язань становить 300 млн доларів.



Група Vodafone не лише інвестує в розвиток інфраструктури країни, а й долучається до формування інституцій, які дозволяють підвищувати довіру інвесторів до українського малого бізнесу, зокрема, ветеранського. З 2024 року Vodafone є одним з партнерів програми «Сміливі», спрямовану на комфортне повернення ветеранів до цивільного життя, соціально-економічний розвиток ветеранів та їх родин, створення нових робочих місць і розвиток перспективного бізнесу. А у березні 2025 року Група компаній інвестувала у купівлю приватних ветеранських облігацій на суму 1 500 000 грн з доходністю 6% та терміном погашення 01 лютого 2027 року. Усі кошти, залучені через продаж цінних паперів, спрямовуються на підтримку й розвиток українського ветеранського бізнесу.