Vodafone у 2023 році збільшив інвестиції, кількість клієнтів і дохід

30 апреля 2024, 14:55

Vodafone Україна у 2023 році демонструє стабільність бізнесу і позитивну динаміку усіх основних операційних та фінансових показників.

Попри вплив війни, компанія не тільки зберегла, але й наростила обсяги інвестицій у розвиток і підтримку телеком інфраструктури України – у порівнянні з минулим роком Vodafone інвестував на 58% більше. При цьому вдалось наростити ефективність бізнесу.



За результатами 2023 року Vodafone збільшив виручку на 9% до 21,6 млрд грн. Основними факторами зростання стали: фокус на розвитку фіксованого бізнесу, збільшення обсягів користування дата послугами та кількості користувачів і, відповідно, доходів від послуг – як мобільного, так і фіксованого зв'язку. Воно обумовило також 13% зростання OIBDA – у 2023 році цей показник становить 12,7 млрд грн. Маржа OIBDA збільшилась до 58.7%, зростання становить на 1,8 п.п. Чистий прибуток Vodafone становить 5 млрд грн. Зростання у 5 разів порівняно з 2022 роком обумовлене стабілізацією гривні у 2023 році та зменшенням збитків від курсових різниць внаслідок валютної політики НБУ в умовах воєнного стану (з 21 липня 2022 року НБУ зафіксовано обмінний курс долару США до гривні, лише 03 жовтня 2023 року здійснено перехід у режим керованої гнучкості обмінного курсу), зменшенням впливу знецінення активів, що знаходяться на неконтрольованих територіях, отриманням знижок від партнерів та збільшенням ефективності бізнесу.



Отриманий прибуток дозволив Vodafone реінвестувати у розвиток телекомунікаційної інфраструктури, відновлювати покриття та підтримувати стабільність роботи мережі, що дало можливість вийти на рекордний обсяг інвестицій не лише за час повномасштабної війни, а й перевищити довоєнні інвестиції 2021 року.



Обсяг інвестицій Vodafone в інфраструктуру країни у 2023 році становить 5,7 млрд грн. Загалом протягом двох років повномасштабної війни Vodafone інвестував в Україні 9,3 млрд грн.



За цей час оператор повернув в ефір 900 міст і сіл. Не зважаючи на постійні ушкодження мережі та необхідність відновлювати обладнання, Vodafone продовжує будувати – 5500 базових станцій вдалось вивести в ефір під час активної фази війни в країні для розширення покриття та ємності мережі. Адже за ці два роки споживання трафіку зросло у 1,5 рази. У середньому дата-клієнт Vodafone використовує близько 9 ГБ мобільного інтернету на місяць. Таке збільшення користування зумовило зростання показника ARPU – у 2023 році середній дохід на одного користувача склав 107.2 грн на місяць.



Розширення мережі на 40% дозволило клієнтам Vodafone по всій Україні споживати більше контенту, зберігаючи високу якість мобільного інтернету. У 3-4 кварталах 2023 року Vodafone став лідером за швидкістю мобільного інтернету в Україні, що підтверджено аналізом користувацьких тестів Speedtest® від Ookla.



Системні інвестиції у розвиток та відновлення мережі, забезпечення стабільності надання послуг, а також привабливі тарифні ініціативи позитивно вплинули на розмір абонентської бази. Vodafone у 2023 році вдалось збільшити кількість клієнтів. На кінець 15,9 млн людей користуються послугами Vodafone в Україні, що на 3.2% більше, ніж у 2022 році.



Більше 2 млн клієнтів Vodafone залишаються за кордоном і продовжують користуватись послугами Vodafone за українськими тарифами. З початку повномасштабного вторгнення Vodafone підтримує українців, які шукають захисту в європейських країнах, і надає у більшості тарифів безкоштовне підключення до послуги «Доступний роумінг» на території 30 країн. В рамках послуги доступно 10ГБ мобільного інтернет та 100 хвилин для розмов з абонентами в Україні та в країні перебування за умови оплаченого українського пакету послуг.



У 2023 році Vodafone продовжив розвиток фіксованого бізнесу. Компанія збільшила інвестиції у розбудову нових оптоволоконних ліній на базі компанії Vega, яка входить до групи Vodafone Україна, а також придбала новий актив – 90.6% акцій ТОВ “Фрінет”.



Протягом минулого року компанія активно розширювала покриття у містах присутності та розпочала будівництво мережі GPON у Миколаєві та Івано-Франківську. За 2023 рік побудувано мережу у 3 125 багатоквартирних будинках з можливістю доступу до сучасного високошвидкісного інтернету для 411 426 домогосподарств. Загалом доступ до послуги Vodafone Gigabit Net доступний вже у більше ніж 6 тисяч будинків в Україні.



Vodafone втричі збільшив кількість своїх користувачів фіксованого інтернету за технологією GPON, яка зарекомендувала себе як найбільш надійна та енергонезалежна технологія доступу до інтернету вдома та в офісі. Завдяки розвитку власної мережі та придбанню нового провайдера Vodafone увійшов до топ-5 провайдерів фіксованого інтернету за кількістю користувачів.



Дохід від роздрібних продажів збільшився на 16% і сягнув у 2023 році 773 млн грн і досяг 3,6% виручки всієї групи Vodafone Україна. Vodafone Retail вдалось підвищити ефективність торгівельних точок та майже вдвічі збільшити кількість брендів, товари яких доступні в магазинах Vodafone. За результатами року роботи компанія отримала галузеву нагороду асоціації ритейлерів України (RAU) «Ритейлер року у сегменті портативної електроніки», вибір українських споживачів. Протягом року Vodafone відкрив 5 нових магазинів, таким чином, на кінець 2023 року роздрібна мережа Vodafone включала 430 магазинів: 92 власних та 338 дилерських магазинів.



Компанія інвестувала значні кошти у підтримку країни та українців. З першого дня повномасштабного вторгнення Vodafone доклав значних зусиль, щоб мільйони громадян залишались на зв’язку зі своїми рідними та отримували доступ до інформації в ці складні часи, не зважаючи на стан мобільного рахунку.

Vodafone запустив низку соціальних та благодійних ініціатив. Серед них – гуманітарна та пряма фінансова допомога, закупка автомобілів швидкої допомоги та медичного обладнання, допомога державі, у тому числі, у сфері цифрової трансформації через платформу United24, запуск благодійного челенджу «Ліга тепла» з утеплення пологових будинків, допомога дітям, які втратили батьків через війну. Загальний обсяг соціальних інвестицій Vodafone у 2022-2023 роках склав 1,7 млрд грн.