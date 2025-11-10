10 ноября 2025, 13:45

Vodafone протягом дев’яти місяців 2025 року інвестував понад 5,3 млрд

Інвестиції Vodafone в Україні протягом повномасштабної війни перевищили 20 мільярдів гривень.



Vodafone Україна за результатами дев’яти місяців 2025 року демонструє стабільність бізнесу і позитивну динаміку основних операційних та фінансових показників. За результатами трьох кварталів виручка Vodafone досягла 20,4 млрд грн. Показник OIBDA в цей період перевищив 10,6 млрд грн, маржа OIBDA – 51.9%. Чистий прибуток Vodafone становить 2,9 млрд грн. Середній дохід на одного користувача (ARPU) у 3 кварталі 2025 року склав 137,7 грн на місяць.



Впевнене зростання дозволило компанії ще більше інвестувати – Vodafone на 57% збільшив інвестиції і вклав більше 5,3 млрд грн у критичну інфраструктуру країни у перші 9 місяців 2025 року. Більше половини усього обсягу інвестицій було спрямовано у розвиток, відновлення та підвищення безвідмовності мережі в разі тривалих відключень електроживлення. Значні кошти компанія традиційно вкладає в підтримку мережі, а також у розвиток фіксованого доступу до інтернету за сучасною технологією GPON.



За дев'ять місяців 2025 року Vodafone збільшив покриття мережі GPON на 47 %. Загалом станом на 1 жовтня 2025 року в Україні 1,6 млн домогосподарств мають інтернет-доступ за технологією GPON від Vodafone. Протягом цього періоду компанії вдалось на 34% збільшити кількість користувачів інтернету для дому за сучасною технологією GPON. Компанія модернізувала також мережу Фрінет до технології GPON у 1261 будинку, а це 105 тис. домогосподарств. Доходи від послуги інтернет за технологією GPON за три квартали 2025 року збільшились удвічі, на 103%, у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.



Загалом протягом повномасштабної війни Vodafone інвестував в Україні більше 20 млрд грн, з яких понад 2 млрд грн – у підвищення енергостійкості мережі. Навіть у час війни зв’язківці роблять усе можливе, аби клієнти Vodafone мали постійний зв'язок та могли відчувати переваги швидкого і якісного мобільного інтернету. Як результат, загальний показник працездатності мережі Vodafone під час попередніх масових блекаутів становив 90%, навіть у регіонах із тривалими відключеннями електроенергії.



Ключові соціальні та маркетингові ініціативи Vodafone Україна у 3 кварталі 2025 року:



• Нові тарифні пропозиції. Vodafone Україна запустила лінійку тарифів FLEXX. Тарифи забезпечують зручне користування зв’язком в Україні та Європейському Союзі, а для абонентів, які переходять до Vodafone зі своїм номером, діють спеціальні умови – знижка на абонплату, безлімітний інтернет і бонусні хвилини протягом року.



• Цифрова освіта та розвиток підприємництва. Vodafone Україна разом із U&WE HUB запустили освітню програму «Твій бізнес в телефоні» для жінок-підприємиць у Києві, Запоріжжі, Івано-Франківську та Чернівцях. Протягом 4 тижнів 80 учасниць безкоштовно навчаються цифровим інструментам для ефективного управління бізнесом зі смартфона — від роботи з Google-сервісами до створення контенту й просування в соцмережах.



• Благодійні ініціативи. Vodafone Україна спільно з БФ PULSE передали військовим медикам 4 полку ССО обладнання для догоспітального переливання крові та провели навчання з тактичної медицини за стандартами НАТО. Також у межах ініціативи «Ліга тепла», започаткованої Vodafone у партнерстві з БФ «Твоя опора», компанія профінансувала встановлення теплових помп у Київській обласній дитячій лікарні, що забезпечить безпечне опалення для понад 300 тисяч дітей регіону.



• Інновації у сфері освіти. У співпраці з Державним університетом «Київський авіаційний інститут» Vodafone відкрив перший в Україні університетський 5G-простір на базі обладнання Nokia, що дозволяє студентам тестувати можливості мережі нового покоління. Крім того, у КАІ запрацював AI-консультант КАЯ – аватар на базі технологій OpenAI та Microsoft Azure, який допомагає вступникам у режимі 24/7.



• Міжнародна співпраця та відновлення інфраструктури. Під час Ukraine Recovery Conference у Римі Vodafone Україна, Nokia та фінське експортно-кредитне агентство Finnvera підписали Меморандум про співпрацю для модернізації цифрової інфраструктури України. Ініціатива передбачає можливість фінансування постачання обладнання та послуг Nokia на суму до 30 млн євро для розширення мереж 4G і GPON та підготовки до впровадження технологій нового покоління.

