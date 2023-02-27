Vodafone інвестував 11,5 млрд грн у підтримку країни

27 февраля 2023, 11:15

Vodafone Україна протягом 2022 року інвестував близько 11,5 мільярдів гривень у телеком-інфраструктуру, підтримку країни та абонентів під час повномасштабного вторгнення.



Найбільшу частку інвестицій становлять внески у підтримку та розвиток телеком-інфраструктури України – близько 4 млрд грн. Основні напрямки інвестицій: відновлення мережі після руйнувань, розвиток мережі та доступність зв’язку в умовах тривалих регулярних відключень обладнання від енергомережі.

Протягом минулого року інженери-зв’язківці Vodafone відновили роботу 581 базової станції та відремонтували 2900 км волоконно-оптичного кабелю, завдяки чому вдалось відновити доступність послуг для людей у 759 населених пунктах країни. Фахівці компанії протягом року обробили 359 394 аварійні інциденти, здійснили близько 2960 ремонтних виїздів, у тому числі в безпосередній близькості до лінії фронту – до 3км – та зафіксували антирекорд: базову станцію в с. Лимани Миколаївської області довелось відновлювати 7 разів.З жовтня по січень значні ресурси компанія виділила на забезпечення доступності послуг під час тривалих та регулярних відключень електроенергії. Тільки за час війни додатково закуплено 414 мобільних генератори. Інженери Vodafone замінили 24712 акумуляторних батарей та використали 519 тон дизельного пального та бензину, щоб згенерувати енергію для роботи мережі під час відключень.Завдяки невтомній роботі зв’язківців, станом на сьогодні 88% мережі в країні працює в звичайному режимі.Масова міграція, спричинена війною, вимагала також розширення ємності та покриття в регіонах, які стали новою домівкою для тисяч українців. Так, 4000 базових станцій 4G вдалось вивести в ефір під час активної фази війни в країні, на нових локаціях запущено 723 базові станції.Vodafone залишається сумлінним платником податків. У 2022 році компанія сплатила у бюджет 4,97 млрд грн податків та зборів.Компанія інвестувала значні кошти у підтримку країни та українців. З першого дня повномасштабного вторгнення Vodafone доклав значних зусиль, щоб мільйони громадян залишались на зв’язку зі своїми рідними та отримували доступ до інформації в ці складні часи, не зважаючи на стан мобільного рахунку. Знижка на послуги, якими скористались більше 14 млн абонентів Vodafone вдома та за кордоном протягом минулого року, оцінюється загалом в 1,19 млрд грн.Vodafone запустив низку соціальних та благодійних ініціатив. Серед них – гуманітарна та пряма фінансова допомога, закупка автомобілів швидкої допомоги та медичного обладнання, запуск благодійного челенджу «Ліга тепла» з утеплення пологових будинків та спільного з Мінкультом проєкту збереження та відновлення культурної спадщини, постраждалої від війни – «Збережіть українську культуру». Загальний обсяг соціальних інвестицій Vodafone у 2022 році склав 1,3 млрд грн.