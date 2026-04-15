Vodafone інвестував у критичну інфраструктуру та технології більше 24 млрд грн

15 апреля 2026, 15:15

Попри безпрецедентні виклики воєнного часу, Vodafone Україна у 2025 році продемонструвала здатність одночасно забезпечувати операційну стійкість, фінансову дисципліну та технологічний розвиток.

Компанія зберегла стабільність ключових показників, зміцнила та масштабувала інфраструктуру й заклала фундамент для майбутнього цифрового розвитку країни.



Стабільне зростання доходів дозволило Vodafone збільшити на 41% інвестиції у розвиток та підтримку критичної інфраструктури в Україні. Компанія інвестувала у мережу 8,7 млрд грн – вдвічі більше, ніж складає сума прибутку у 2025 році. 50% інвестицій Vodafone спрямував у розвиток, відновлення мережі та забезпечення сталості зв’язку під час енергетичної кризи. Загальна сума інвестицій Vodafone у 2022-2025 рр. перевищила 24 млрд грн.



За рахунок інвестованих коштів Vodafone встановив додатково 20 тисяч нових акумуляторних батарей та довів кількість доступних генераторів до понад 7 тисяч для забезпечення резервного живлення під час багатогодинних відключень електропостачання; розпочато встановлення сонячних електростанцій на об’єктах по всій країні.

Також Vodafone значно розширив 4G покриття – компанія запустила в ефір 7,5 тисяч нових базових станцій 4G у 2025 році. Близько мільярда гривень Vodafone спрямував на розбудову найсучаснішої в Україні мережі інтернету для дому, який працює понад 100 годин без світла. Ці інвестиції та дії допомогли пройти найскладнішу за всю історію зиму і зберегти стабільність зв’язку.

За результатами 2025 року Vodafone збільшив виручку на 14% до 27,8 млрд грн. Основними факторами зростання стали: фокус на розвитку фіксованого бізнесу, збільшення обсягів користування дата послугами та відповідно, доходів від послуг – як мобільного, так і фіксованого зв'язку. Показник OIBDA у 2025 році зріс на 15% – до 14 млрд грн, незважаючи на суттєве збільшення витрат на забезпечення живлення мережі. Маржа OIBDA залишається стабільною з тенденцією до збільшення – +0.3 п.п. порівняно до показнику 2025 року – і складає 50.4%. Чистий прибуток Vodafone Україна становить 4,18 млрд грн, що на 18% більше порівняно з 2024 роком.

Кількість клієнтів протягом останніх 4 років лишається стабільною – 15,4 млрд користувачів обирають мобільну мережу Vodafone. Продовжує зростати відсоток контрактних клієнтів компанії – завдяки привабливим тарифам для контракту кількість контрактних підключень збільшилась на 34%.



2025 рік став роком домінування гігабітної мережі Vodafone. Кількість користувачів енергоефективної технології GPON зросла у 1,5 раза порівняно з минулим роком. Покриття Gigabit Net досягло 2 млн домогосподарств, з яких понад 600 тисяч були підключені саме протягом 2025 року. За даними щорічного дослідження nPerf, домашній інтернет від Vodafone став лідером ринку за більшістю ключових показників якості.



Компанія продовжує підготовку інфраструктури до впровадження 5G. У 2025 році реалізовано пілотні проєкти 5G-мереж, зокрема у навчальних закладах та міських локаціях. Збудовані мережі для перших відкритих 5G-зон зі швидкістю понад 1 Гбіт/с – у Львові, Харкові та Бородянці. Паралельно стартувала масштабна програма модернізації мережі у співпраці з європейським партнером Nokia.



Однією з найважливіших подій року стало оголошення про будівництво нової підводної кабельної системи Kardesa у Чорному морі. Цей проєкт, реалізований у партнерстві з Vodafone Group, створить сучасний цифровий коридор між Європою та Азією з точками виходу в Україні, Болгарії, Грузії та Туреччині, що значно підвищить надійність глобального інтернету.



Компанія продемонструвала високу фінансову дисципліну, успішно завершивши реструктуризацію облігацій на суму 400 млн доларів та провівши частковий викуп євробондів. Протягом року компанія продовжила викуп єврооблігацій, що дозволило зменшити боргове навантаження та зміцнити фінансову позицію.