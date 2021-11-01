В Україні з’явився інноваційний технологічний майданчик, покритий мережею 5G

1 ноября 2021, 13:45

В Україні запрацювала перша тестова зона технології 5G. Ця мережа у 10 разів швидша за 4G, якою зараз вже користуються українці.

Комплексні галузеві рішення 5G закладають основу для цифровізації підприємств. 5G – це фундаментальна інфраструктура, що підтримує цифрову трансформацію суспільства та економіки на базі повсюдно доступних мереж та інтелектуальних технологій. Технології 5G відіграють важливу роль у модернізації підприємств у всіх галузях.

Протестувати можливості 5G відсьогодні можна на інноваційному майданчику 5G Lab, який відкрився у UNIT.City.5G Lab – це перший в Україні технологічний майданчик, який продемонструє роботу 5G. Тут можна протестувати інноваційні розробки, рішення, сервіси і пристрої. На майданчику будуть представлені кейси використання 5G, які успішно працюють за кордоном. Переваги використання високошвидкісних технологій 5G на прикладі власних розробок продемонструвати компанії GlobalLogic та Sensorama.Українська VR/AR студія Sensorama продемонструвала нову розробку Remote XR.

Ця технологія обробляє на хмарних серверах графіку та у реальному часі передає на мобільні пристрої користувачів AR\VR контент на швидкості декількох десятків мілісекунд. В 5G Lab представлено два кейси: хмарне обчислення графіки для мобільного VR-шолома та хмарне обчислення графіки доповненої реальності для смартфона. Розробники кажуть, що Remote XR принесе користь фахівцям в галузі підготовки кадрів, архітектури, промисловості, забезпечивши роботу з високоякісною графікою на мобільних пристроях.



Інженери компанії GlobalLogic активно працюють із новітнім телеком-трендом, коли у мережах зростає кількість пристроїв нового типу — не смартфонів чи планшетів, а під'єднаних до мобільної мережі автомобілів, промислових верстатів, дронів тощо. Технології 5G не тільки скорочують час на передачу інформації між пристроями, але й дозволяють одночасно під'єднати до мережі набагато більше таких “абонентів”. Приклади застосування 5G та переваги використання мережі нового покоління спеціалісти компанії показали на інтерактивному демо-стенді.

"Команда інженерів GlobalLogic працює над розвитком смарт-інфраструктури з залученням технологій 5G як для світових технологічних гігантів, так і для власних проєктів і прототипів. На відкритті 5G Lab ми презентуємо елементи власної платформи для розробки, тестування та впровадження рішень із використанням 5G для різних індустрій. Наше демо імітує системи обміну сигналами між автомобілями та дорожньою інфраструктурою. Основна ідея — автоматично виявляти небезпеку на дорозі та сповіщати про неї. Затримка передачі сигналу відіграє вирішальну роль, коли мова йде про безпечне керування авто. 5G, порівняно з 4G, надає можливість скоротити час реакції на небезпеку, а відтак зменшити кількість дорожніх аварій за участю під’єднаних до мережі та самокерованих авто", — прокоментував Ярослав Нижник, молодший віцепрезидент з інжинірингу, GlobalLogic.



Крім того, на території лабораторії можна ознайомитись з інформацією про характеристики, переваги і сфери використання мережі 5G, а також з мапою еволюції технологій у світі.