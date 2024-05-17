Vodafone інвестує 10 млрд у розвиток технологій та мереж

17 мая 2024, 10:15

Vodafone Україна планує в 2024-2025 роках інвестувати 10 млрд грн у технологічну та цифрову інфраструктуру країни.

Наміри консолідувати зусилля задля розвитку електронних комунікацій та послуг широкосмугового Інтернет-доступу зафіксовані у меморандумі, який підписали Міністерство цифрової трансформації, НКЕК та Vodafone Україна.



Сторони будуть напрацьовувати рішення для:



- розширення покриття мобільним зв’язком та широкосмуговим мобільним інтернетом населення;

- відновлення зруйнованої внаслідок бойових дій інфраструктури електронних комунікацій;

- забезпечення функціонування електронних комунікацій під час дії воєнного часу та після його припинення.





«Співпраця з представниками регулятора та бізнесу є важливим кроком, який дасть змогу об'єднати зусилля для відновлення та розвитку електронних комунікацій. Разом працюватимемо над тим, щоб зробити послуги максимально доступними для українців, забезпечити сталий зв'язок та доступність мереж. Це особливо важливо в умовах повномасштабної війни», – зазначив Михайло Федоров, Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – Міністр цифрової трансформації.



«За два роки повномасштабного вторгнення Vodafone вже інвестував 9,3 млрд грн в інфраструктуру країни. Це рекордний обсяг, який перевищує навіть довоєнні інвестиції 2021 року. За цей час нам вдалось повернути в ефір 900 міст і сіл. При цьому, попри постійні ушкодження мережі та необхідність відновлювати обладнання, ми продовжуємо будувати – 5500 базових станцій вдалось вивести в ефір під час активної фази війни в країні для розширення покриття та ємності мережі, – повідомила Ольга Устинова, генеральна директорка Vodafone Україна. – І ми плануємо не збавляти темпів. Адже впевнені, що світ має говорити про Україну не тільки через війну, а тому що Україна – це сучасні технології, інновації, потужний телеком і IT сектор, це перша в світі «держава в смартфоні. І ми продовжуємо працювати, щоб так і було».



За останні два роки споживання трафіку у мережі Vodafone Україна зросло у 1,5 рази. Розширення мережі на 40% дозволило клієнтам Vodafone по всій Україні споживати більше контенту, зберігаючи високу якість мобільного інтернету. У 3-4 кварталах 2023 року Vodafone став лідером за швидкістю мобільного інтернету в Україні, що підтверджено аналізом користувацьких тестів Speedtest® від Ookla.



Підписання меморандуму відбулось у рамках презентації стратегії розвитку електронних комунікацій. Міністерство цифрової трансформації спільно з партнерами вперше презентували стратегію розвитку електронних комунікацій. Вона містить не лише бачення, а й конкретні дії для відновлення та розвитку сфери.



Стратегія зосереджена на двох основних напрямках: доступності сталого зв`язку та розвитку сфери електронних комунікацій як фундаменту економіки. А також визначає заходи, які потрібні для відновлення та розвитку сфери у воєнний та післявоєнний час. Зокрема, покращення послуг споживачам, удосконалення державної політики, створення умови для забезпечення або покращення послуг мобільного зв’язку і фіксованого та мобільного Інтернету, інтеграція України до єдиної роумінгової зони з ЄС тощо.