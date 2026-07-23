Vodafone запустив 5G у всіх районах Києва

23 июля 2026, 16:15

Vodafone розпочав відкрите тестування мережі 5G у Києві. Відтепер клієнти компанії можуть користуватись зв’язком п’ятого покоління у будь-якому районі столиці – територію тестового покриття 5G у Києві можна переглянути на карті.



Мережа 5G у Києві працює на обладнанні європейського виробника Nokia. Vodafone продовжує впровадження нових технологій та модернізацію мережі у співпраці з європейськими технологічними партнерами.

«Кожен етап відкритого тестування 5G в Україні має свої завдання та особливості. У Києві ми реалізували найбільшу на сьогодні географію покриття в межах нашого 5G-проєкту, забезпечивши присутність технології в усіх адміністративних районах столиці. Ми переконані, що сучасна цифрова інфраструктура є важливою складовою стійкості країни та фундаментом її майбутнього розвитку, тому попри війну ми продовжуємо інвестувати в розвиток мережі та впроваджувати нові технології вже сьогодні», – коментує Ольга Устинова, генеральна директорка Vodafone Україна.5G забезпечує значно вищі швидкості передачі даних порівняно з попередніми поколіннями мобільного зв’язку. Завдяки цьому користувачі отримують комфортний доступ до цифрових сервісів, стабільні відеодзвінки, якісний стримінг та швидку роботу онлайн-застосунків.Покриття 5G Vodafone у Києві охоплює всі адміністративні райони столиці: Голосіївський, Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Оболонський, Печерський, Подільський, Святошинський, Солом'янський та Шевченківський райони.

Усі клієнти Vodafone із SIM-картами та смартфонами з підтримкою 5G можуть протестувати новий рівень швидкості мобільного інтернету.



Трафік у мережі 5G тарифікується так само, як і трафік LTE/4G, відповідно до чинного тарифу клієнта. Для користування 5G не потрібно підключати додаткові послуги або змінювати тарифний план. Якщо SIM-картка та смартфон підтримують технологію 5G, а у налаштуваннях пристрою вибрано відповідний тип мережі, підключення до 5G відбудеться автоматично в зоні покриття.

Перевірити готовність SIM-картки просто: якщо вона працює в мережі 4G, вона підтримує і 5G. Достатньо перевірити наявність позначки 4G/LTE на екрані смартфона або набрати *222#.Раніше Vodafone вже запустив відкрите тестування 5G у Львові, Бородянці та Харкові. Київ став наступним етапом розвитку відкритого тестування мережі п’ятого покоління в Україні. Також найближчим часом заплановане тестування технології 5G в Одесі.Протягом півроку до відкритого тестування 5G мережі Vodafone у Львові, Бородянці та Харкові долучилось більше 400 тисяч унікальних клієнтів. За цей час користувачі завантажили через мережу 5G понад 391 ТБ трафіку – у середньому майже 1ТБ на користувача. Згідно зі статистикою мережі, абоненти отримували пікову швидкість на рівні 1,9 Гбіт/с.