Vodafone розширив 5G-покриття у Львові

9 апреля 2026, 12:45

Vodafone Україна оголошує про черговий етап масштабування відкритого тестування мережі п'ятого покоління.

Технологія 5G стала доступною на території Головного залізничного вокзалу Львова. Це розширення є стратегічним кроком, адже вокзал – одна з найбільш завантажених локацій міста, де концентрація користувачів вимагає особливої стійкості мережі.

Поява 5G саме тут вирішує критичне питання пікових навантажень. Коли на перон одночасно прибувають кілька потягів, зокрема швидкісні «Інтерсіті», сотні пасажирів миттєво починають користуватися смартфонами: викликати таксі, завантажувати мапи чи надсилати робочі файли. У такі моменти мережі попередніх поколінь можуть відчувати перевантаження. Технологія 5G завдяки своїй здатності обслуговувати величезну кількість пристроїв на квадратний кілометр дозволяє «розвантажити» ефір, забезпечуючи стабільний зв’язок для всіх без втрати швидкості.Відкрите тестування 5G у Львові стартувало у мережі Vodafone 12 січня та охоплює історичний центр міста, прилеглі мікрорайони, Львівський політехнічний університет та район Головного залізничного вокзалу. Технологія працює на обладнанні європейського постачальника Nokia у діапазоні 3500 МГц.Тестове покриття також розгорнуто також у Бородянці та Харкові. Від самого запуску тестування продемонструвало вражаючу динаміку. На сьогодні до мережі п'ятого покоління вже підключилися 307 тис. унікальних користувачів.Згідно зі статистикою мережі максимальна зафіксована швидкість на базовій станції в реальних умовах під навантаженням досягла 1,9 Гб/с.Vodafone тестує 5G без підключення додаткових послуг: трафік у мережі 5G тарифікується за чинними тарифами 4G/LTE, а всі абоненти з SIM-картами та смартфонами з підтримкою 5G можуть автоматично користуватися мережею в зоні покриття.Перевірити готовність SIM-карти до тестів просто – якщо карта працює у 4G, вона буде підтримувати й 5G. Достатньо поглянути на позначку 4G або LTE у верхній частині екрану смартфону або набрати *222# – у відповідь прийде повідомлення про готовність SIM-карти до роботи у сучасних поколіннях зв’язку.Як перевірити, чи підтримує смартфон 5G? Якщо у налаштуваннях телефону при виборі мережі є опція «тип мережі 5G», а ОС телефону оновлена виробником телефону під технологію 5G на відповідних частотах, смартфон автоматично під’єднається до мережі 5G у Львові.У разі успішних тестів у Львові, можливе поширення тестування на інші міста.