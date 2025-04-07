Vodafone оголошує фінансові та операційні результати роботи у 2024 році

7 апреля 2025, 16:15

За результатами 2024 року Vodafone збільшив виручку на 13% до 24,4 млрд грн.

Основними факторами зростання стали: фокус на розвитку фіксованого бізнесу, збільшення обсягів користування дата послугами та кількості користувачів і, відповідно, доходів від послуг – як мобільного, так і фіксованого зв'язку.

Стабільне зростання доходів дозволило Vodafone й надалі збільшувати інвестиції у розвиток телекомунікаційної інфраструктури, відновлювати покриття та підтримувати стабільність роботи мережі. Попри вплив війни, компанія не тільки зберегла, але й наростила обсяги інвестицій у розвиток і підтримку телеком інфраструктури України.

Протягом трьох років повномасштабної війни Vodafone інвестував в Україні 15,5 млрд грн, з них 6,2 млрд грн – у 2024 році.



