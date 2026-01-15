Китай завершив 2025 рік із рекордним торговим надлишком $1,2 трлн, — Reuters

15 января 2026, 13:15

За даними митної служби Китаю, експорт у грудні виріс на 6,6%, імпорт — на 5,7%, перевищивши прогнози.

Попри тарифи Трампа, китайські компанії активно розширюють ринки у Південно-Східній Азії, Африці та Латинській Америці, компенсуючи зменшення поставок до США.Це найбільший торгівельний надлишок Китаю за всю історію, порівнянний із ВВП однієї з топ-20 економік світу. Аналітики кажуть, що диверсифікація ринків значно зміцнила стійкість Китаю до глобальних ризиків, а експорт у нові регіони допомагає компенсувати слабкий внутрішній попит.