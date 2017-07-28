Смартфон Moto X4 "отметился" в тестере Geekbench

28 июля 2017, 11:15

В популярном Geekbench «всплыли» результаты тестирования не представленного на данный момент смартфона Moto X4.

Если верить данным бенчмарка, грядущая новинка получит 8-ядерный процессор Snapdragon 660 + 3 ГБ оперативной памяти и Android 7.1.1 «из коробки».



Диагональ дисплея аппарата окажется на уровне 5,2 дюйма, а его разрешение Full HD.



Основная камера – 12Мп; фронтальная – 16Мп.



Объем встроенной пользовательской памяти – 16 ГБ.



По слухам, новинка получит металлический корпус, а, кроме того, будет обладать сканером отпечатков пальцев. Емкость аккумулятора составит 3000 мАч. Также, что приятно, корпус терминала будет защищен по стандарту IP68.

