28 июля 2017, 11:15

Смартфон Moto X4 "отметился" в тестере Geekbench

В популярном Geekbench «всплыли» результаты тестирования не представленного на данный момент смартфона Moto X4.


Если верить данным бенчмарка, грядущая новинка получит 8-ядерный процессор Snapdragon 660 + 3 ГБ оперативной памяти и Android 7.1.1 «из коробки».

Диагональ дисплея аппарата окажется на уровне 5,2 дюйма, а его разрешение Full HD.

Основная камера – 12Мп; фронтальная – 16Мп.

Объем встроенной пользовательской памяти – 16 ГБ.

По слухам, новинка получит металлический корпус, а, кроме того, будет обладать сканером отпечатков пальцев. Емкость аккумулятора составит 3000 мАч. Также, что приятно, корпус терминала будет защищен по стандарту IP68.


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