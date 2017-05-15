Смартфон LeEco Le X920 "отметился" в популярном Geekbench

15 мая 2017, 9:45

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench «всплыли» результаты тестирования не анонсированного на данный момент смартфона LeEco Le X920.

Судя по всему, грядущая новинка таки получит чип Qualcomm Snapdragon 820, а, кроме того, будет укомплектована 4 ГБ ОЗУ и Android 6.0.1 Marshmallow «из коробки».



Диагональ дисплея новинки – 6,3 дюйма, а его разрешение – 1440х2560 точек. Также известно о 22,5Мп фронтальной камере с 2-цветной вспышкой плюс 8Мп фронтальной камере. Емкость аккумулятора – 3700 мАч.

Среди прочего отмечен порт USB Type-C.



Стоимость новинки в рознице составит $200.