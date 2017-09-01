Motorola представила водонепроницаемый смартфон легендарной серии X

1 сентября 2017, 10:15

31 августа 2017 на международной выставке электроники IFA в Берлине Motorola Mobility представила смартфон Motorola Moto X4.

Эта легендарная для компании серия, всегда отличалась использованием лучшего опыта в программном обеспечении, чтобы обеспечить интуитивно понятное и простое использование гаджета. Новое четвертое поколение серии X не стало исключением — смартфон получил все последние наработки инженеров Motorola Mobility в сочетании с новейшими опциями программного обеспечения.

Moto X4 имеет защиту от пыли, случайных брызг, дождя или даже падения в воду — IP68. Совершенный стиль дополняет трехмерный дизайн задней панели корпуса, анодированный алюминиевый каркас и Corning Gorilla Glass, которые защитят гаджет от царапин с обеих сторон.Умная камера Motorola Moto X4 с новой функцией определения объектов автоматически использует нужный режим от сканирования визитки до анимации или фильтра для лица. Безупречное качество фото и дополнительные возможности обеспечивает комбинация двух — 12-мегапиксельной и 8-мегапиксельной — основных камер и двойной автофокус. За селфи с профессиональным качеством изображений отвечает 16-мегапиксельная камера с режимом адаптации к слабому освещению и новой функцией панорамного селфи, которая обеспечивает более широкий угол захвата.Moto X4 — первый смартфон Motorola, в который интегрирован Amazon Alexa, следовательно, его владельцу нет необходимости разблокировать смартфон, чтобы начать работу. А беспроводная звуковая система позволяет одновременно подключать до четырех аудио устройств с помощью Bluetooth®.Для еще большей доступности Moto X4 также оснащен Moto Key, что позволяет, например, открывать любимые веб-сайты, защищенные паролем, простым нажатием пальца на сканер отпечатков пальцев. Мощное шифрование обеспечит защиту данных.Продажи новых Moto X4 в Украине начнутся осенью. Смартфон будет доступен в двух цветах: Super Black, Sterling Blue.