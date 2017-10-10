Motorola представила новый Moto X4 и 360 camera mod

На открытии мультимедийной pop-up выставки «Mobile Revolution/Мобильная революция» в киевском ЦУМе представили новинки Motorola в Украине: смартфон четвертого поколения легендарной серии X и 360 camera moto mod для линейки Moto Z.
Выставка «Mobile Revolution/Мобильная революция» рассказывает об эволюции мобильных телефонов через историю развития легендарной Motorola. На ней представлены и другие новинки бренда в Украине.
Moto X4, как и предыдущие модели серии, получил последние наработки инженеров Motorola Mobility и уже завоевал репутацию одного из самых продвинутых смартфонов своего класса. Он получил защиту от грязи и влаги — IP68. Безупречное качество фото обеспечивает комбинация двух камер (12-мегапикселей и 8-мегапикселей) и Dual Pixel autofocus. Особого внимания заслуживают функция автоматического определения объектов и уникальное программное обеспечение для обработки снимков. Фронтальная камера имеет 16-мегапикселей с режимами панорамного селфи и адаптации к слабому освещению. Беспроводная звуковая система позволяет одновременно подключать до четырех устройств с помощью Bluetooth®. Новая функция — Moto Key — поможет получить доступ к информации, защищенной паролем, простым нажатием на сканер отпечатков пальцев.
Еще одна новинка — 360 сamera moto mod для линейки модульных смартфонов Moto Z, благодаря которому на смартфон можно снять интерактивное 4К видео в формате 360 с 3D звуком. Усовершенствованное программное обеспечение позволяет быстро редактировать фото и видео, публиковать их и проводить онлайн трансляции в формате 360.
Кроме новинок, посетители «Mobile Revolution/Мобильная революция» смогут прикоснуться к одному из первых мобильных телефонов, который прибыл в Киев специально для выставки. А также рассмотреть аппарат, из которого в 1993 году Леонид Кравчук совершил первый мобильный звонок в Украину. Экспозиция наглядно демонстрирует путь от килограммового телефона к современному элегантному смартфону. Отдельный блок выставки посвящен отражению Motorola в поп-культуре: можно увидеть, как продвинутые герои кино, сериалов и компьютерных игр пользовались мобильными телефонами бренда.
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