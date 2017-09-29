В Киеве покажут выставку о мобильной революции

29 сентября 2017, 9:45

6 октября в киевском ЦУМе откроется мультимедийная pop-up выставка «Mobile Revolution / Мобильная революция», которая расскажет увлекательную историю бренда Motorola.

Pop-up выставка «Мобильная революция» – это возможность узнать больше о мобильной связи, ее истории и эволюции через судьбу легендарного бренда, который почти 90 лет остается лидером в области технологий и инноваций. Без открытий Motorola мы бы никогда не узнали, как звучит голос Нила Армстронга прямо с Луны, как работает полицейская рация и радио в автомобиле, как устроена мобильная связь.Первый в мире мобильный телефон был создан инженером Motorola Мартином Купером. Он совершил звонок по нему в 1973 году, 44 года назад. Мартин – легендарная личность и этнический украинец, посетители выставки узнают о его правилах жизни. А также впервые в Украине смогут увидеть оригинальный серийный экземпляр первого телефона весом восемьсот грамм – модель DynaTAC, макет популярного телефона RAZR V3 в масштабе 15:1, и проследить за эволюцией мобильных телефонов с момента их изобретения вплоть до новаций современности.«Motorola с начала своего существования создавала инновации и влияла на развитие отрасли в целом. Более того, бренд основал целую субкультуру в кино, рекламе и музыке. История Motorola – это вдохновляющий путь, заложенный талантливыми людьми, их любовью к своему делу и поиском нового. Именно поэтому в этом проекте бренд объединился с современными украинскими художниками: арт-группой SVITER, Алевтиной Кахидзе и Егором Анцыгиним, которые разработали инсталляции и медиапроекты, позволяющие зрителю шире взглянуть на мир технологий и пережить необычный опыт. Иллюстрации к проекту создал художник Евгений Величев», – говорит Андрей Поляков, руководитель бизнеса смартфонов компании Lenovo в Украине, Беларуси, Грузии, Молдове и Армении.Отдельный блок выставки «Мобильная революция» будет посвящен отражению Motorola в поп-культуре: на телевидении, в ретро-постерах и кадрах культовых кинолент.Когда: 6 – 26 октября, ежедневно с 10:00 до 22:00Где: ЦУМ, 5-й этаж, ул. Крещатик, 38