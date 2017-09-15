Подробности о доступном смартфоне Nokia 2

15 сентября 2017, 10:45

FCC (Федеральная комиссия по связи США) рассекретила некоторые новые подробности касательно смартфона Nokia2.

Так, согласно этим сведениям, грядущая новинка получит аккумулятор на 4000 мАч.



По слухам, аппарат укомплектуется 4,5- либо 4,7-дюйовым HD-дисплеем, а также 8Мп основной и 5Мп фронтальной камерами.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется 4-ядерный Qualcomm Snapdragon 212 + 1 ГБ оперативной памяти и 8 ГБ встроенной.



Работать терминал будет под управлением Android 7.1.



Релиз терминала намечен на четвертый квартал текущего года. Ориентировочный ценник - $100-110.