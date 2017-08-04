FCC продемонстрировала новенький Alcatel Idol 5

4 августа 2017, 12:15

FCC (Федеральная комиссия по связи США) поделилась некоторыми подробностями касательно смартфона Alcatel Idol 5, который пока что не был представлен официально.

Кроме того, было опубликовано несколько фотографий грядущей новинки.



Судя по всему, аппарат таки не получит фронтальных динамиков. Кроме того, двойная светодиодная вспышка на тыльной панели будет обустроена справа от камеры.



Модельный номер новинки – 6058; в качестве аппаратной платформы - MediaTek MT6753V.

По другим утечкам, этот терминал будет обладать 5,2-дюймовым дисплеем с Full HD – разрешением, а также 12Мп основной и 8Мп фронтальной камерами. Объем ОЗУ составит 3 ГБ. Также отмечается Android 7.0 и аккумулятор, емкость которого 2710 мАч.