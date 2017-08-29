Опубликованы рендерные фото смартфона Alcatel Idol 5

29 августа 2017, 10:15

Сразу несколько авторитетных СМИ опубликовали качественные рендерные снимки и некоторые технические спецификации не представленного пока еще смартфона Alcatel Idol 5.

Так, грядущая новинка получит индекс TCL 6058, и будет позиционироваться в среднем ценовом сегменте. Анонс, судя по всему, ожидается в рамках IFA 2017, которая пройдет в столице Германии в период с 1 по 6 сентября.



Среди известных на данный момент особенностей терминала стоит отметить 5,2-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD, а также 16Мп основную и 13Мп фронтальную камеры. В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется 8-ядерный MediaTek MT6735 на 1,3 ГГц + 3 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной. Емкость аккумулятора – 2800 мАч. Работать новинка будет под управлением Android 7.0.



Отдельно отмечен сканер отпечатков пальцев.