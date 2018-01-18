Опубликованы подробные спецификации смартфона Alcatel 3V

18 января 2018, 12:45

Сразу несколько авторитетных СМИ опубликовали так называемые рендерные фото не анонсированного на данный момент смартфона Alcatel 3V.



Грядущая новинка, судя по всему, получит экран Full Screen с соотношением 21:9. Диагональ – 6 дюймов, а его разрешение 1080х2160 точек.

В качестве аппаратной платформы отмечен 4-ядерный Mediatek MT6737, тактовая частота которого – до 1,45 ГГц. Графика «на борту» - ARM Mali-T720. Объем оперативной памяти – 2 ГБ.



Основная камера будет двойной – модули 16Мп + 2Мп. Кроме того, двойной окажется и сама вспышка. Сканер отпечатков пальцев вынесут на тыльную панель. Фронтальная камера будет 8Мп.



Емкость аккумулятора – 3000 мАч.



Объем встроенной пользовательской памяти – 16 ГБ. Возможность расширения ее будет также предусмотрена.



Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, отмечены Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 4.2 и Cat.4 LTE.



Анонс Alcatel 3V, судя по всему, состоится на MWC2018 в Барселоне в период с 26 апреля по 1 марта.



В продажу новинка поступит по цене 180 евро.