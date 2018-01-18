18 января 2018, 12:45

Опубликованы подробные спецификации смартфона Alcatel 3V

Сразу несколько авторитетных СМИ опубликовали так называемые рендерные фото не анонсированного на данный момент смартфона Alcatel 3V.

Грядущая новинка, судя по всему, получит экран Full Screen с соотношением 21:9. Диагональ – 6 дюймов, а его разрешение 1080х2160 точек.


В качестве аппаратной платформы отмечен 4-ядерный Mediatek MT6737, тактовая частота которого – до 1,45 ГГц. Графика «на борту» - ARM Mali-T720. Объем оперативной памяти – 2 ГБ.

Основная камера будет двойной – модули 16Мп  + 2Мп. Кроме того, двойной окажется и сама вспышка. Сканер отпечатков пальцев вынесут на тыльную панель. Фронтальная камера будет 8Мп.

Емкость аккумулятора – 3000 мАч.

Объем встроенной пользовательской памяти – 16 ГБ. Возможность расширения ее будет также предусмотрена.

Касательно беспроводных модулей и интерфейсов, отмечены Wi-Fi 802.11n и Bluetooth 4.2 и Cat.4 LTE.

Анонс Alcatel 3V, судя по всему, состоится на MWC2018 в Барселоне в период с 26 апреля по 1 марта.

В продажу новинка поступит по цене 180 евро.


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