Подробности о смартфоне Moto G7

5 октября 2018, 11:15

В Сети появилась некоторые новые подробности касательно не представленного на данный момент смартфона Moto G7.



Напомним, анонс этого терминала намечен на следующий месяц.

Это будет достаточно большая «трубка» с дисплеем 6,4 дюйма, разрешение которого -1080х2340 точек.



В качестве аппаратной платформы «под капотом» окажется 8-ядерный Qualcomm Snapdragon 636, тактовая частота которого до 1,8 ГГц. Графика в этой «связке» - Adreno 509, а объем оперативной/встроенной памяти 4/64 ГБ соответственно. Для последней из отмеченных будет предусмотрена возможность расширения за счет карт miroSD.



Емкость аккумулятора – 3500 мАч.



Основная камера окажется двойной – модули 16Мп и 5Мп; фронтальная камера будет 12Мп.



В качестве программной платформы «на борту» - Android 9.0 Pie.

О дате релиза терминала в розницу, судя по всему, пока говорить преждевременно.