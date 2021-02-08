Oткрытие нового фирменного магазина Haier в ТРЦ Lavina Mall

8 февраля 2021, 12:15

Высококачественная премиальная техника Haier, которая была впервые представлена украинскому потребителю в августе 2020 года, становится все ближе и доступнее каждой семье.

В декабре 2020 открыли двери два первых брендовых магазина на территории магазинов «Цитрус» по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 52 и м. Одеса, пер. Вице-адмирала Жукова, 17/19. И вот в конце зимы сеть пополняется еще одним официальным представительством бренда в столице.

4 февраля открылась новая фирменная точка розничной продажи бытовой техники Haier в ТРЦ Lavina Mall: ул. Берковецкая, 6д. Теперь жители и гости Святошинского района Киева смогут посмотреть всю актуальную модельную линейку товаров вживую, получить подробную консультацию от специалистов, убедиться в правильности собственного выбора и сразу заказать понравившуюся технику. Приобретение в фирменном магазине имеет определенные преференции, ведь каждый оффлайн-покупатель получает сертификат с дополнительной гарантией на изделие.

Акция в честь открытия нового фирменного магазина Haier! Только с 4 по 8 февраля будут действовать спеццены. Также с 4 по 14 февраля каждый покупатель техники Haier получит в подарок от 8000 грн на мелкую бытовую технику Haier и 10% кэшбек. Большой ассортимент, ответственный выбор, продленная гарантия и приятный сюрприз ожидает старых друзей и новых посетителей.

Haier – известный мировой лидер в области потребительской электроники, носит этот статус уже более 10 лет. По данным Euromonitor International 2019 бренд Haier – №1 в мире среди производителей крупной бытовой техники. К основным преимуществам бренда причисляют непревзойденный стиль, уникальный дизайн, большой выбор и доступность для широкого круга потребителей. Слоган Haier: «Техника, вдохновленная жизнью».

Продукция Haier продается в более чем 160 странах мира. Сегодня производитель представляет более 96 модельных рядов и 15 000 моделей разнообразной техники для дома от LCD-телевизоров, мобильных устройств и ноутбуков до стиральных и посудомоечных машин, холодильников, кондиционеров и водонагревателей.

Официальным дистрибьютором техники Haier является компания АСБИС-Украина.