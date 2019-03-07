MOYO открывает новый магазин в ТРЦ Lavina Mall

7 марта 2019, 10:15

В Киеве начинает работу новый розничный магазин сети техники и электроники MOYO.

MOYO продолжает наращивать количество розничных магазинов. Одна из самых крупных торговых точек сети открывается в ТРЦ Lavina Mall (ул. Берковецкая, 6Д). На площади порядка 400 м² покупателям будут доступны новейшие модели техники и электроники, а также широкий ассортимент аксессуаров.

Официальное открытие запланировано на 8 марта, при этом техническое открытие состоится 6 марта. В преддверие Международного женского дня в магазине будет действовать ряд акций и специальных предложений, что позволит выбрать и купить подарки на все случаи жизни. Например, смартфон Asus ZenFone Max Plus будет доступен по акционной цене 3 999 грн, а фен Philips ThermoProtect — за 589 грн.

Новый магазин стал 45-м в сети, и одиннадцатым в Киеве. Кроме того, торговая точка в Lavina Mall — одна из крупнейших среди всех магазинов MOYO по Украине. Большáя площадь (1500 м²) только у круглосуточного склада-магазина, расположенного в столице по адресу ул. Марка Вовчка, 18А.

В 2019 году компания MOYO намерена открыть еще несколько новых и продолжит реформатировать магазины своей розничной сети. Так, вскоре начнет работу торговая точка в новом столичном ТРЦ Blockbuster Mall (пр. Степана Бандери, 34). Кроме того, 14 февраля в черниговском ТРЦ «МЕГА Центр» после реформата начал работать обновленный магазин MOYO.