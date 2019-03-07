Цитрус открыл первый Apple Shop в Киеве

7 марта 2019, 11:45

1 марта в МегаЦитрусе открылся первый в Киеве и самый большой в Украине Apple Shop. А уже 7 марта откроется Apple Shop в магазине Цитрус в ТРЦ «Lavina Mall». Он станет третьим в Украине.

В первые дни открытия Apple Shop в МегаЦитрусе (ул. Крещатик, 29) посетило 7500 человек, было продано 480 устройств Apple (среди них 255 iPhone). Это новый рекорд сети магазинов Цитрус. Предыдущий установлен первым Apple Shop в Одессе со 140 проданными iPhone.

Самым популярным устройством в линейке стала модель iPhone Xr стоимостью 19 999 грн. Также было продано 113 смарт-часов Apple Watch, 58 планшетов iPad и 54 ноутбука MacBook. Большим спросом пользовались не только акционные модели, но и другие фирменные аксессуары Apple, которых было продано на сумму свыше 1 миллиона гривен.

Программа «ЦеОбмін» является одной из популярных услуг среди покупателей Цитруса. На открытии Apple Shop она была особенно востребована. Более 20% всех приобретенных устройств были куплены с помощью программы «ЦеОбмін».

Секрет успеха программы «ЦеОбмін» в удобстве, скорости и выгоде. Покупатель не тратит свое время на поиск возможности продажи старого устройства на различных площадках. Необходимо просто взять его с собой и пройти оценку у специалистов Цитруса. Оценочная стоимость конкурентна той, которую чаще всего предлагают на торговых площадках. Покупателю остается только доплатить недостающую сумму за новый iPhone, iPad, Macbook, Apple Watch или сразу воспользоваться кредитными программами.

Apple Shop размещается только в магазинах ключевых авторизованных розничных партнеров по всему миру. Национальная сеть гаджетов и инновационных технологий Цитрус имеет статус Apple Authorized Reseller. На данный момент на территории Украины Apple Shop присутствует только в Цитрусе.

В зоне Apple Shop площадью 75 м² в МегаЦитрусе на ул. Крещатик, 29 можно протестировать все устройства, оценить новинки, получить консультации от лучших специалистов Цитрус, прошедших обучение у сертифицированных тренеров Apple, и прочувствовать философию бренда.