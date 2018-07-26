В одесском МегаЦитрусе открывается первый Apple Shop

26 июля 2018, 12:15

27 июля 2018 года компания Apple совместно с национальной сетью магазинов гаджетов и аксессуаров "Цитрус" открывают первый в Украине Apple Shop.

Площадь Apple Shop составит 60 кв. м. Дизайн и изготовление зоны выполнено официальными подрядчиками компании Apple. В Apple Shop все продумано до минимальных деталей и для удобства покупателей: свободный доступ ко всем продуктам, детальные описания, самый большой ассортимент оригинальных устройств и аксессуаров Apple, а также широкий спектр дополнительных сервисов и услуг. Здесь каждый покупатель может стать частью мира Apple и прочувствовать философию бренда.

В Apple Shop будут работать специалисты компании Цитрус, которые прошли специальное обучение у сертифицированного тренера компании Apple.

Здесь будет представлен широкий ассортимент современной продукции производителя – iMac, MacBook, iPhone, AppleWatch, iPad, Beats, фирменные аксессуары.

В честь открытия Apple Shop для всех посетителей, которые задумываются о покупке новой техники Apple, будут действовать специальные промо-предложения.

