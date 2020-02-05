В Украине появится первый офлайн-магазин OPPO в формате shop-in-shop

5 февраля 2020, 12:15

Компания OPPO открывает первый в Украине магазин формата shop-in-shop (магазин в магазине).

8 февраля на территории супермаркета электроники Eldorado по адресу — город Киев, ул. Большая Окружная, 4 — начнет работу бренд-зона ОРРО площадью 37 кв. метров, где все желающие смогут приобрести любой смартфон ОРРО среди официально представленных в Украине. ОРРО shop-in-shop станет магазином с самым широким ассортиментом гаджетов и будет первым знакомить пользователей с новинками смартфонов и фирменных аксессуаров. В магазине также будет работать отдельная команда консультантов-экспертов, которая поможет с выбором телефона и предоставит консультации по товарам ОРРО.

По случаю официального открытия первого в Украине ОРРО shop-in-shop компания готовит сюрпризы для посетителей нового формата: первые 50 покупателей получат фирменные подарки от бренда. Более того, с 6 по 16 февраля в бренд-зоне действует специальная скидка на смартфон OPPO А5 2020, который можно будет приобрести по цене 4444 гривен.«Наш первый ОРРО shop-in-shop мы решили открыть в самом большом магазине Eldorado в Украине. И мы благодарны нашим партнерам за новый формат сотрудничества, который позволит ближе познакомить с продукцией еще большее количество клиентов, — комментирует Карина Кирпичев, директор по продажам ОРРО Украина, — Наша компания активно развивается, и у нас впереди большие планы — как в мире, так и на украинском рынке. На глобальном уровне ОРРО обновила линейку аксессуаров, мы также ожидаем выход новых моделей смартфонов, а значит, нам необходимо больше места и возможностей для знакомства украинцев с гаджетами ОРРО».Весной этого года компания откроет второй shop-in-shop на территории супермаркета электроники «Фокстрот» по адресу проспект Степана Бандеры, 21.