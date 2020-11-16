OPPO AED Украина открывают новый shop-in-shop в Киеве

16 ноября 2020, 13:15

Еще больше фирменных точек продаж OPPO в Украине! Завоевывая расположение украинских пользователей в онлайне, бренд не прекращает увеличивать количество офлайн-точек продаж.

Так, OPPO AED Украина объявили, что 13 ноября в Киеве начнет работу еще один магазин формата shop-in-shop — место для любителей современных технологий бренда.



Новая точка продаж будет располагаться в магазине «Фокстрот» по адресу г. Киев, ул. Степана Бандеры, 21. OPPO AED Украина не случайно выбрали обновленный «Фокстрот». Это инновационное пространство, в котором представлены исключительно заведения shop-in-shop. Новаторский и модернизированный формат супермаркета техники полностью соответствует философии бренда OPPO, который неустанно внедряет современные технологии и улучшает опыт пользователей.

Новый shop-in-shop призван впечатлять и предлагать наилучший сервис. Именно здесь в продаже впервые появится полная линейка недавно представленных гаджетов, готовая удивлять своих будущих владельцев. А познакомят с самыми свежими новинками профессиональные консультанты. Они расскажут об особенностях каждой модели и помогут выбрать ваш идеальный смартфон.



«Мы гордимся тем, что смартфоны OPPO завоевывают сердца украинских пользователей. Компания уже вошла в топ-5 производителей смартфонов на базе Android в Украине. За это мы благодарны нашим фанам и бизнес-партнерам, — отмечает Карина Кирпичева, директор по продажам OPPO AED Украина. — Для нас это не только повод для гордости, но и стимул к совершенствованию и росту. Мы рады пригласить поклонников бренда в новый ОРРО shop-in-shop в инновационном магазине «Фокстрот» по адресу г. Киев, ул. Степана Бандеры, 21».

Церемония открытия состоится 13, 16 и 17 ноября. На это время вся площадь супермаркета техники «Фокстрот» превратится в праздничную локацию со множеством конкурсов, сюрпризов и развлечений. А всем, кто приобретет гаджеты ОРРО в течение этих трех дней, компания вручит брендированные подарки. Кроме того, с 16 ноября на самые популярные модели бренда будут действовать скидки. Это уникальная возможность приобрести желанный гаджет по привлекательной цене.

Для OPPO AED Украина это уже вторая за год торговая точка такого формата. В начале февраля компания открыла первый shop-in-shop в самом большом магазине Eldorado в Украине. Там на площади 37 кв. м представлен самый широкий ассортимент гаджетов ОРРО в стране. В дальнейшем компания будет развивать сеть подобных точек продаж. А значит, гаджеты и аксессуары бренда станут еще ближе к украинским пользователям.