OPPO AED Украина предлагают бесплатное обслуживание для всех своих смартфонов

27 мая 2020, 13:15

OPPO AED Украина объявили о привлекательных условиях гарантийного и негарантийного обслуживания абсолютно для всех своих смартфонов.

Так, компания предлагает один год гарантийного сервиса и два года негарантийного бесплатного обслуживания при покупке гаджетов OPPO с 26 мая по 30 июня. Особые условия распространяются только на смартфоны бренда, приобретенные в авторизованных точках продаж ОPPO.

Чтобы воспользоваться услугой бесплатного сервисного обслуживания, необходимо обратиться по телефону 080-080-11-85, написать на электронную почту или посетить официальный сайт для получения информации об авторизованных сервисных центрах ОРРО в Украине. Еще один вариант — воспользоваться бесплатным Door-to-Door сервисом, который недавно презентовали в OPPO AED Украина: клиенты могут отправлять устройства через отделения «Новой почты» или вызвать курьера на дом по телефону 0800-500-609 через официальный сайт или приложение «Новой почты». Подробнее о Door-to-Door сервисе по ссылке.



Кроме того, владельцы смартфонов могут посетить сервисный центр в городе Киеве по адресу: переулок Ярослава Хомова, 3, корпус 8-б, офис 15. Центр работает с понедельника по пятницу с 09.00 до 18.00.



Бесплатное гарантийное и негарантийное обслуживание ОРРО осуществляют в партнерстве с компанией General Services, которая является международным поставщиком услуг послепродажного сервисного обслуживания бытовой электроники во многих странах Европы уже почти 15 лет.

При обращении за услугой бесплатного сервиса OPPO AED Украина покрывает следующие расходы:• Один год гарантийного сервиса• Два года негарантийного обслуживания (стоимость запчастей оплачивает клиент)• Доставка в обе стороны (отправление поврежденного смартфона в центры сервисного обслуживания и обратная доставка)• Программное обеспечение• Профилактическая чистка гаджета• Услуга «Экспресс-сервис» — ремонт смартфона в течение одного дня (без учета времени доставки)OPPO заботится о ремонте и надежной работе своих устройств.