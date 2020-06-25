Нововведения от OPPO AED Украина, которые улучшают опыт украинских пользователей

25 июня 2020, 9:45

OPPO AED Украина объявили сразу о трех нововведениях, призванных облегчить опыт украинских пользователей.

В частности, бренд предлагает больше улучшений сервисного обслуживания, что делает OPPO еще ближе для пользователей.

Во-первых, у OPPO AED Украина появился Telegram-бот — @OPPOUAbot. Благодаря боту украинские пользователи могут знакомиться с новинками, сравнивать модели смартфонов OPPO, узнавать подробности сервисного обслуживания, например, мониторить состояние ремонта гаджета, а также вносить пожелания и предложения по деятельности бренда. Telegram-бот от OPPO AED Украина — это вся необходимая информация о бренде в кармане.Вторая новость от OPPO — это продолжение акции «1 + 2 года обслуживания» еще на месяц. Акция заключается в том, что, купив смартфон OPPO в период с 26 мая по 31 июля, пользователь получает один год гарантийного сервиса и два года негарантийного бесплатного обслуживания. Стоит отметить, что особые условия распространяются только на смартфоны бренда, приобретенных в авторизованных точках продаж OPPO. Подробнее об условиях акции можно узнать на официальном сайте OPPO Украина.И, наконец, третья новинка от ОPPO — это функция отслеживания статуса ремонта телефона по IMEI (международный идентификатор мобильного оборудования), по телефону или номеру заказа на ремонт, который можно найти на квитанции, выданной сервисным центром. Новая функция позволяет узнать, когда гаджет можно будет забрать из сервисного центра после ремонта.Существует три способа определить номер IMEI своего смартфона ОPPO:1. Наберите *#06# на клавиатуре.2. Посмотрите на нижней части коробки, в которой поставляется продукт.3. Выберите [Установка]> [О телефоне]> [Состояние]> [IMEI].IMEI, номер телефона и номер заказа необходимо ввести по ссылке. Ниже также нужно ввести код подтверждения (индивидуальный цифро-буквенный код находится слева от пустого поля). В результате сервис покажет, на какой стадии ремонт. Стоит отметить, что таким способом можно проверять статус ремонта за последние 185 дней.