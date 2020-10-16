Как попасть в топ-5 смартфонов на Android за год - опыт OPPO

16 октября 2020, 12:24

Почти год назад в Украине была представлена первая серия смартфонов бренда OPPO — Reno2 серия, а компания OPPO AED Украина стала официальным представительством производителя в стране.

После года плодотворной работы на украинском рынке Генеральный директор OPPO AED Украина Генри Ван рассказал о достижениях, планах и перспективах компании, а также поделился своим видением об украинском рынке смартфонов в большом интервью для «Интерфакс-Украина».



На пути восточноевропейской экспансии Украина стала одной из первых стран, которая привлекла внимание ведущего производителя смартфонов. По словам Генри Вана, OPPO заинтересовала открытость украинских потребителей к инновациям и современных технологий. Особенно это касается молодежи, на которую в основном ориентируется производитель.

«Украинские пользователи очень требовательны к качеству, интересуются современными технологиями, хотят видеть в своих гаджетах определенные функции, — говорит Генри Ван. — Для ОРРО это одновременно и вызов, и большие возможности, ведь мы можем предложить премиум-качество по



справедливой цене. Мы верим, что OPPO получит много сторонников в Украине, что в свою очередь положительно отразится на рыночной доле ОРРО».

OPPO на рынке Украины чувствуют себя достаточно уверенно и уже попали в топ-5 смартфонов на базе Android. По словам Генерального директора OPPO AED Украина, они оценивают украинский рынок примерно в 4 млн смартфонов. В Украине достаточно поздно начали развиваться 4G-технологии, поэтому у украинских пользователей до сих пор остается много именно мобильных телефонов — в то время, как в других странах, в частности в Китае, рынок заполонили смартфоны. Впрочем, с развитием 4G, а в будущем и 5G, все больше людей будут переходить на смартфоны.

Пока украинцы предпочитают смартфоны бюджетного ценового сегмента. Одна из причин — целевой аудиторией смартфонов является молодежь, которая не всегда может себе позволить дорогие гаджеты. Впрочем, OPPO также могут предложить пользователям гаджеты премиум-сегмента. В частности, смартфон Reno3 Pro — наиболее популярная модель в Украине с точки зрения пользовательского опыта.



Карантин, конечно, внес коррективы в развитие украинского рынка смартфонов. Впрочем, это были краткосрочные изменения: благодаря спросу на смартфоны из-за дистанционной работы и учебы, а также из-за скачка онлайн-покупок, впоследствии рынок вырос на 5%. Учитывая это Генри Ван считает, что украинский рынок имеет потенциал стать одной из стран с наибольшим спросом на 5G-смартфоны в ближайшие несколько лет после запуска 5G сетей, а уровень проникновения смартфонов стабилизируется на уровне выше 80%.



Среди украинских потребителей бренд OPPO известен своими смартфонами. Однако компания активно расширяет продуктовый портфель. Так, бренд уже представил в мире высокотехнологичные IoT продукты: беспроводные наушники, часы, браслеты, роутеры, смарт-телевизоры и другую технику. В Украине из IoT продуктов ОРРО пока представлены только три модели TWS наушников: ОРРО Enco W11, OPPO Enco W31 и OPPO Enco W51. Но уже в следующем году бренд планирует представить украинским пользователям ОРРО Watch — смарт-часы с широкими возможностями. Постепенно ОРРО также хотят представить в Украине смарт-телевизоры и, возможно, роутеры. При этом ОРРО учитывают потребности различных слоев населения и планируют представить по несколько версий своих гаджетов, чтобы удовлетворить пользователей в каждой ценовой категории.



Планы ОPPO в Украине: больше shop-in-shops, еще более качественный сервис

Сейчас продукцию бренда можно найти в официальных магазинах партнеров OPPO: Фокстрот, Citrus, Comfy, Eldorado, Rozetka, KTC, Ringoo, F5 и других. В начале февраля ОPPO открыли первый shop-in-shop в крупнейшем магазине Eldorado в Украине, где на площади 37 квадратных метров представлен широкий ассортимент гаджетов ОРРО в Украине, чтобы пользователи могли познакомиться с новинками смартфонов и фирменных аксессуаров. В ближайшем будущем бренд планирует расширять сеть таких магазинов.

«На рынок Украины мы зашли с партнерами в ритейле. Мы гордимся нашим сотрудничеством и благодарны нашим партнерам за поддержку и решительность», — говорит Генри Ван.

Кроме того, OPPO AED Украина большое внимание уделяет сервисному обслуживанию. Сейчас бренд сотрудничает с компаниями General Services и F1 Service. С постепенным ростом рынка в будущем OPPO AED Украина планируют создать собственный сервисный центр, который будет полноценно обслуживать украинских пользователей и защищать их права как потребителей.

«Для нас важно предоставить максимально качественный сервис и уникальный пользовательский опыт для наших потребителей, а также качественные продукты. И именно таким способом мы планируем естественно увеличивать объемы и позицию на рынке», — отметил Генри Ван