OPPO AED Украина представляют новые цены на самые популярные гаджеты

17 ноября 2020, 10:15

В преддверии «черной пятницы» OPPO AED Украина объявляют две недели невероятных скидок, с 16 по 29 ноября. В течение этого времени на самые популярные модели бренда будут действовать праздничные скидки.

Это возможность приобрести желанный гаджет по привлекательной цене.



В частности, замечательной новостью для ценителей премиального качества станут специальные цены на смартфоны новой ОРРО Reno4 серии. Производительные, выносливые, стильные, сверхлегкие, эти смартфоны — незаменимые помощники в повседневной жизни. Они всегда будут рядом благодаря мощному аккумулятору и встроенной технологии сверхбыстрой зарядки. В период акции OPPO Reno4 Pro 16–29 ноября будет стоить всего 15 555 грн вместо 17 999 грн, а OPPO Reno4 lite — 9999 грн вместо 11 999 грн.

В поисках надежного друга-смартфона пользователи часто вынуждены идти на компромисс, выбирая между высокой ценой и не слишком хорошим качеством. Но не с ОРРО и тем более не в этот раз. Ведь производитель предлагает скидку на два бестселлера: ОРРО А91 и ОРРО А31. Самый мощный смартфон А-серии ОРРО А91 с изящным дизайном можно приобрести на 30 % дешевле, всего за 6999 грн. А ОРРО А31 с аккумулятором на 4230 мАч, тройной камерой и 6,5-дюймовым экраном — всего за 3999 грн вместо 4499 грн.



Погоня за инновационными технологиями становится все более зрелищной. Покупатели требуют более качественного пользовательского опыта, высокой скорости и производительности. Этим критериям соответствует новый OPPO A53, предназначенный для быстрой, плавной и непрерывной работы. Это первый и единственный смартфон в своем ценовом сегменте, имеющий дисплей с частотой обновления 90 Гц. Специальная цена на OPPO A53 к «черной пятнице» — 4999 грн вместо 5555 грн.



К «черной пятнице» компания также делает более доступными беспроводные TWS-наушники. Почувствуйте новое качество звука с бюджетными ОРРО Enco W11 всего за 999 грн, со стильными ОРРО Enco W31 за 1799 грн и с мощными ОРРО Enco W51 за 2499 грн.

Доступность на рынке

Акционные модели смартфонов ОРРО, а также беспроводные наушники доступны для украинских пользователей на сайте Rozetka и в сетях партнерских магазинов Comfy, Фокстрот, Eldorado, АЛЛО, KTC, Ringoo, F5, Vodafone и других.

Напоминаем, что в точках продаж ОРРО работают опытные консультанты, которые всегда рады предоставить исчерпывающую информацию о гаджетах ОРРО, чтобы каждый покупатель мог совершить действительно обдуманную и правильную покупку.

Но на этом приятные новости не заканчиваются! OPPO AED Украина также продолжают любимую акцию пользователей «1 + 2 года». В рамках этого предложения, покупая смартфон OPPO, клиент получает один год гарантийного сервиса и два года негарантийного бесплатного обслуживания. Акция продлена до 31 декабря 2020 года. Стоит отметить, что особые условия распространяются только на смартфоны бренда, приобретенные в авторизованных точках продаж ОРРО.