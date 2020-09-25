Смартфоны ОРРО Reno4 серии появятся в Украине

25 сентября 2020, 11:45

Ведущий мировой бренд смарт-устройств ОРРО объявил, что смартфоны ОРРО Reno4 серии уже скоро появятся в Украине!



После успешной презентации Reno4 серии в Китае OPPO выводят адаптированную версию смартфонов Reno4 серии на европейский рынок. Оснащенная обновленными и усовершенствованными функциями, Reno4 серия привлечет внимание пользователей, которые ищут идеальный смартфон.



ОРРО Reno4 серия продолжает миссию бренда и внедряет инновации, прислушиваясь к мнению клиентов и объединяя энергичность, творчество и лучший в своем классе пользовательский опыт в одном смартфоне.



На украинском рынке новая Reno4 серия будет представлена двумя гаджетами: Reno4 Pro и Reno4 Lite.



У каждого смартфона есть свои преимущества. ОРРО Reno4 Pro удивит отличным пользовательским интерфейсом, изогнутым 3D 90Гц дисплеем и cверхмощной 65 Вт зарядкой SuperVOOC 2.0 в ультратонком корпусе. ОРРО Reno4 Lite — это идеальный смартфон для создания качественного фото- и видео. Благодаря инновационной технологии обработки изображений вы сможете легко снимать творческие портреты и небанальные видео.



Расширяя границы промышленного дизайна, ОРРО Reno4 серия гармонично сочетает высокую функциональность с тонким и легким корпусом.

ОРРО Reno4 Pro — самый тонкий смартфон в своем ценовом диапазоне. Его хорошо продуманный эргономичный дизайн обеспечивает исключительный комфорт в руке, одновременно помогая избежать случайных нажатий на экран.

Смартфон ОРРО Reno4 Pro будет доступен в Украине в двух цветах: Галактический Синий с металлическим блеском, и Звездный Черный с изысканным матовым антибликовым покрытием.

Благодаря новой технологии OPPO CMF (цвет, материал, обработка) корпус смартфонов Reno4 серии имеет матовое покрытие для того, чтобы на поверхности не оставались отпечатки пальцев и царапины.



Смартфон ОРРО Reno4 Pro будет оснащен 6,5 дюймовым дисплеем с соотношением экрана к корпусу 92,01%. Смартфон будет иметь частоту обновления дисплея 90 Гц, частоту дискретизации до 180 Гц и изогнутый безрамочный 3D-экран, который расширяет границы изображения, обеспечивая захватывающие впечатления от просмотра фото и видео.



С Reno4 Pro OPPO предлагают лучшую в отрасли технологию быстрой зарядки. Эта технология позволяет полностью заряжать ОРРО Reno4 Pro за 36 минут. К тому же с 65 Вт SuperVOOC 2.0 вам не придется заряжать смартфон ночью. Кроме того, безопасность зарядки 65 Вт SuperVOOC 2.0 гарантирует сертификат TÜV Rheinland.



Смартфоны ОРРО Reno4 серии оснащена набором креативных функций камеры, которые поднимут вашу портретную фотографию и видеосъемку на новый уровень.

Например, абсолютно новый портретный AI-режим для создания фото делает фон черно-белым, выделяя человека в реальном цвете. Вы также сможете создавать ночные портретные снимки с помощью режима Night Flare, который применяет художественные эффекты, делая изображение человека ярче на фоне неоновых фонарей и других источников света при плохом освещении.

В смартфонах Reno4 серии впервые появится режим Ultra Steady Video 3.0 для фронтальной камеры, в котором используется улучшенная стабилизация изображения, что позволяет легко снимать качественные видеоролики с высокой интенсивностью. Вместе с Ultra Steady Video и Ultra Steady Video Pro на основной камере вы можете переключаться между режимами пейзажа и селфи, чтобы записывать качественное видео с различных ракурсов.