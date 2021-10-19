ОРРО AED Украина отмечает вторую годовщину и рассказывает о планах на будущее

19 октября 2021, 12:45

Годовщина — отличный повод подвести итоги и рассказать о планах. Именно эта возможность выпала украинскому представительству ведущего мирового производителя интеллектуальных устройств ОРРО.

Два года назад, 23 октября 2019 года, в Украине впервые была представлена полная линейка смартфонов А серии и Reno серии от ОРРО. Так украинцы открыли для себя новый технологический бренд. С 2020-го украинским потребителям стала доступна категория IоT, TWS наушники серии Enco и ОРРО Band. Сейчас компания тщательно изучает вкусы и потребности украинской аудитории, чтобы своевременно выводить на рынок актуальные и полезные гаджеты. Ежемесячно поклонников бренда ОРРО становится больше благодаря гармоничному сочетанию в гаджетах компании инновационных технологий и эстетических составляющих.

Молодой амбициозный бренд сразу взялся формировать узнаваемость и покорять сердца требовательных украинских пользователей. Не только качественной продукцией и отличным сервисом, но и масштабными проектами, а также яркими партнерствами.

На этапе активного развития компании в мире началась пандемия, и Украина не стала исключением. Конечно, для нового бренда это было настоящим испытанием: пришлось отказаться от акций и приостановить немало активностей. Но именно первый локдаун, во время которого пользователи сидели дома и тосковали по полноценному ритму жизни, стал для ОРРО точкой роста. Компания решила провести онлайн-презентацию с участием известной украинской исполнительницы. Представлять новинки популярной А серии пригласили певицу NK.

Благодаря кампании количество подписчиков ОРРО AED Украина в одном только Instagram выросло за 7 дней с 4 тысяч до 20 тысяч. Общее же количество просмотров онлайн-запуска превысило 300 тысяч, а охват в соцсетях достиг более 5 с половиной миллионов. И это лишь один пример сотрудничества с инфлюенсерами.



Когда наступило лето 2020 года и людей уже трудно было удержать в домах, ОРРО AED Украина снова пришла на помощь и объявила национальный фототур «Открывай Украину с ОРРО» для владельцев смартфонов ОРРО и их друзей. Проект собрал столько восторженных отзывов, что стало понятно: фотопутешествия по Украине должны продолжаться. Поэтому в 2021-м компания объявила очередной национальный фототур, с новыми маршрутами и еще более яркими впечатлениями, а сейчас строит планы на 2022 год. Проект охватил более 3,5 миллионов пользователей, из которых 90 тысяч прочитали статью «Путешествия по Украине з камерофонами наготове», более 500 владельцев смартфонов OPPO непосредственно приняли участие в конкурсе, а более 27 тысяч человек отреагировали на наши публикации в социальных сетях.

Масштабные партнерства — еще один способ для OPPO AED Украина рассказать о себе. Одной из самых заметных активностей стала интеграция в гипершоу «Маска» на телеканале «Украина».

Вместе с продакшен-отделом телеканала ОРРО AED Украина разработала интеграционные материалы для уже представленных смартфонов OPPO Reno4 серии: продакт-плейсмент и продакт-юсидж, а также продакт-плейсмент-материалы с участием героев проекта — масок, что еще теснее связало бренд и шоу. Кроме того, были использованы фирменные 3D-видео и графические элементы. А вместе этот набор контента подарил зрителям ощущение максимального присутствия бренда ОРРО и раскрыл особенности смартфонов OPPO Reno4. Поскольку каждый выпуск посмотрело не менее 4,5 миллионов зрителей, а общий охват аудитории 4+ по Украине превысил 10 миллионов в одном лишь эфире (в то же время официальный канал шоу в YouTube собрал более 14 миллионов просмотров), можно говорить о высокой эффективности такого сотрудничества.

Кроме того, ОРРО AED Украина активно сотрудничает с техномедиа и журналистами и всячески развивает эти отношения. Мы благодарны СМИ за интерес к бренду, за освещение наших новостей и достижений, а также за то, что благодаря медиа все больше украинцев узнают о бренде ОРРО и влюбляются в него.

ОРРО AED Украина уверена: ощущение радости от покупки гаджетов ОРРО должно длиться как можно дольше. Именно поэтому компания предлагает отличный сервис, услуги двух сервисных партнеров и 8 пунктов приема. Сейчас ОРРО AED Украина сотрудничает с компаниями F1 Service и Бризи Сервис. А еще разработала ряд специальных сервисных предложений для пользователей, которые приобрели гаджеты в авторизованных точках продаж ОРРО. Так, украинским поклонникам бренда понравилась акция «1+2 года» гарантии и негарантийного обслуживания смартфонов ОРРО. По условиям акции, приобретая любую модель смартфона ОРРО в определенный период, покупатель получает год гарантийного сервиса и два года бесплатного обслуживания негарантийных случаев. Чтобы узнать больше об услуге бесплатного сервисного обслуживания, необходимо позвонить по телефону 0 (800) 80-11-85, написать на электронную почту или посетить официальный сайт с информацией об авторизованных сервисных центрах ОРРО в Украине и деталях акции.

Не меньше нравится украинским пользователям и так называемый Door-to-Door сервис от ОРРО. Благодаря этой услуге клиенты могут отправить устройство ОРРО в ремонт через отделение «Новой почты» или вызвать курьера на дом по телефону 0 (800) 50-06-09 через официальный сайт или приложение «Новой почты».