Состоялся официальный анонс новой серии OPPO Reno4

1 октября 2020, 13:15

ОPPO, ведущий мировой бренд смарт-устройств, объявляет о лонче Reno4 серии в Украине.



ОРРО Reno4 серия — это ультратонкий дизайн и передовые технологии. Благодаря инновационным функциям камеры, мощности быстрой зарядки 65 Вт SuperVOOC 2.0, Reno4 серия расширяет границы представления о том, что может предложить современный гаджет.



На украинском рынке новая Reno4 серия смартфонов будет представлена двумя гаджетами: Reno4 Pro и Reno4 Lite.

Reno4 Pro интегрирует обновленные функции изображения и возможности 65 Вт зарядки SuperVOOC 2.0 в ультратонкий корпус. А с помощью Reno4 Lite пользователи смогут демонстрировать свой индивидуальный стиль благодаря сочетанию умных функций ColorOS.

Будущее промышленного дизайна состоит в том, чтобы предоставить потребителям легкие и простые в использовании продукты, обеспечивающие максимальную производительность, — и все это при минимальных габаритах. Учитывая это, OPPO представляют Reno4 серию смартфонов, с которой бренд отражает концепцию «Тонкий и легкий» на совершенно на новом уровне.



OPPO создают настоящую революцию во внутренней структуре смартфона, максимально используя плоскость гаджетов Reno4 серии, достигая баланса между функциональностью и эстетикой. Reno4 Pro имеет толщину 7,7 мм и весит около 165 г, что делает его самым тонким устройством в своем ценовом диапазоне. Он также оснащен изогнутым 3D-экраном и большим аккумулятором с технологией быстрой зарядки 65 Вт SuperVOOC 2.0.

Reno4 Pro оснащен изогнутым 3D-экраном, имеет эргономичную форму с изгибом в 55,9 градуса, обеспечивает комфортное ощущение в руке и предотвращает случайные нажатия. 6,5-дюймовый Super AMOLED дисплей обеспечивает захватывающий вид «без границ». Смартфон может похвастаться соотношением экрана к корпусу 92,01% и большей плотностью пикселей, а его максимальная яркость достигает 1,100 нит. Он также отвечает мировым стандартам ухода за глазами согласно сертификации TÜV Rheinland, защищая ваши глаза даже при использовании телефона в ночное время.



Благодаря новой технологии OPPO CMF (цвет, материал, обработка) корпус смартфонов Reno4 серии имеет матовое покрытие для того, чтобы на поверхности не оставались отпечатки пальцев и царапины.



Новая Reno4 серия смартфонов представляет набор креативных функций, оптимизирующих качество изображения, чтобы пользователи могли запечатлеть моменты жизни при любых обстоятельствах.



ОРРО Reno4 серия вдохновляет на творчество благодаря ряду интересных функций съемки, которые сделают вашу повседневную жизнь еще интереснее. С помощью функции 960 fps Умная Замедленная Съемка вы сможете снимать, фиксируя каждую деталь и каждое движение. Для тех, кто хочет снимать оригинальные ролики, функция AI Цветное Портретное Видео — идеальный вариант. Она выделяет человека, раскрашивая его, в то время как бэкграунд остается монохромным. К тому же с модным монохромным видео вы можете играть с цветами, оставляя в кадре красные, зеленые или синие объекты, а остальные — в черно-белых оттенках. Кроме того, режим Ultra Steady Video был обновлен до Ultra Steady Video 3.0. Режимы Ultra Steady Video и Ultra Steady Video Pro дополняет функция Front Steady Video, которая обеспечивает стабилизацию фронтальной камеры.



Reno4 Lite призван стать экспертом в области портретной фотографии. Гаджет может похвастаться двойной фронтальной камерой с дополнительным эффектом боке для создания групповых селфи. Благодаря 6 портретным АІ-модулям вы сможете снимать как настоящий профессионал.



К вашим услугам такие функции, как AI Супер Четкий Портрет и AI Супер Ночной Портрет, которые позволяют улавливать мельчайшие детали. А также AI Цветной Портрет и AI Ночной Портрет, которые позволяют создавать футуристические снимки при плохом освещении.



Как пионер и лидер индустрии быстрой зарядки, OPPO стремятся продолжать внедрять инновации, предлагая новые и усовершенствованные решения для быстрой зарядки. В июле 2020 OPPO представили новую технологию 125 Вт зарядки. На этот раз OPPO приближают будущее с помощью 65 Вт SuperVOOC 2.0, которая доступна на Reno4 Pro.



Поддерживая технологию 65 Вт Flash Charge, аккумулятор Reno4 Pro емкостью 4000 мАч может быть полностью заряжен за 36 минут. Всего 5 минут зарядки достаточно, чтобы в течение 4 часов просматривать видео на YouTube на Reno4 Pro. А за 10 минут подзарядки вы получите 49% заряда аккумулятора.



SuperVOOC 2.0 использует инновационную двухэлементную конструкцию с быстрой зарядкой, где два аккумулятора соединены последовательно для разделения напряжения 10В, так что максимальное напряжение, которое должен выдерживать каждый аккумулятор, составляет 5В. Это означает, что даже если вы заряжаете свой телефон и параллельно смотрите видео или играете в игры, это не несет никакого вреда для устройства.

Чтобы гарантировать безопасную зарядку смартфона Reno4 Pro, технология OPPO 65 Вт SuperVOOC 2.0 предлагает пять уровней защиты. Reno4 Pro также прошел сертификацию быстрой зарядки от TÜV Rheinland. Этому способствовала приверженность высоким стандартам безопасности и стремление преодолевать границы снова и снова. Система зарядки OPPO VOOC Flash была признана более чем 157 миллионами пользователей с момента ее появления в 2014 году.



Согласно результатам теста лаборатории OPPO, режим сверхвысокого раздельного энергосбережения Супер энергосберегающий режим позволяет Reno4 Pro общаться в WhatsApp в течение 1,5 часов или совершать звонки в течение 77 минут. Супер ночной режим ожидания обеспечивает потребление только 2% заряда батареи, пока вы спите ночью, поэтому вам не придется беспокоиться о том, что ваш телефон утром окажется разряженным.

Как ведущий мировой технологический бренд, OPPO инвестируют 7 млрд долларов в R&D для создания экосистемы интеллектуальных устройств, в том числе AI, AR, big data и других передовых технологий.



В Украине ОРРО Reno4 серия смартфонов уже доступна для пользователей на сайтах и в сетях партнерских магазинов Comfy, Фокстрот, Eldorado, ROZETKA, АЛЛО, Citrus, F5, KTC и других.



Reno4 Pro (8 ГБ RAM + 256 ГБ ROM) доступен в двух цветах: Галактический Синий и Звездная Ночь по цене 17 999 гривен. При покупке Reno4 Pro с 1.10 до 18.10 получите беспроводные наушники OPPO W31 в подарок.



Reno4 Lite (8 ГБ RAM + 128 ГБ ROM) будет доступен в двух цветах — Волшебный Синий и Матовый Черный по цене 11 999 гривен. При покупке Reno4 Lite с 1.10 до 18.10 получите беспроводные наушники OPPO W11 в подарок.