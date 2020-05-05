OPPO AED Украина внедряют бесплатный door to door сервис

5 мая 2020, 10:45

OPPO AED Украина объявили, что отныне для получения гарантийного или не гарантийного обслуживания гаджетов бренда больше не нужно обращаться в сервисный центр.

Клиенты, которые приобрели официальные гаджеты ОPPO, могут отправлять устройства через отделения «Новой почты» или вызвав курьера на дом. Доставка в обе стороны бесплатная для клиента.

OPPO AED Украина решили упростить процедуру обращений в сервисный центр не только на период изоляции. Но поскольку правительство приняло решение продлить карантин до 11 мая, такое решение именно сейчас очень актуально: график работы общественного транспорта по-прежнему ограничен, к тому же, потребители стараются выходить на улицу только по срочным делам.

Стоит отметить, что бесплатный door to door сервис предоставляется лишь для гаджетов, приобретенных в Украине в официальных магазинах партнеров компании ОРРО.

Гаджеты можно отправить в ремонт из любого отделения «Новой почты» или вызвав курьера домой по телефону 0800-500-609 через официальный сайт или приложение «Новой Почты». Устройство необходимо прислать по адресу: г. Киев, отделение №55, ООО «ДЖЕНЕРАЛ СЕРВІСЕЗ», ЕГРПОУ 40396851, Мищенко Алексей, тел. 0631814094.

При оформлении отправления «Новой почтой» следует указать страховую сумму, равную стоимости гаджета, а также модель устройства, которое направляется, описание дефекта и реквизиты для обратной доставки. Кроме того, для быстрого и качественного сервисного обслуживания в посылку необходимо вложить следующее: товар в полной комплектации, товарный чек о приобретении товара, заполненный гарантийный талон, копию своего паспорта и письменную претензию о передаче устройства на ремонт. В претензии необходимо указать время передачи, модель и серийный номер (а для смартфонов — IMEI), описание недостатков товара и согласие на обработку персональных данных в свободной форме.

Офисы сервисных центров OPPO продолжают работать в обычном режиме.