Цитрус открывает два Apple Shop в Киеве!

19 февраля 2019, 9:45

В начале марта Цитрус откроет первый в Киеве Apple Shop. Но не один, а сразу два! Потому что в Цитрусе ты всегда получишь больше!

Apple Shop – формат торговой зоны с продукцией Apple, который размещается в магазинах у ключевых розничных партнеров компании по всему миру.

В Apple Shop все продумано до мелочей: свободный доступ к продуктам, детальные описания каждого из них, самый полный в Украине ассортимент оригинальной техники и аксессуаров Apple, а также широкий спектр дополнительных сервисов и услуг.

1 марта в МегаЦитрусе, расположенном на центральной улице Киева – Крещатик, 29, откроется первый в городе Apple Shop. Второй Apple Shop откроется в магазине Цитрус в ТРЦ "Lavina" 7 марта.

Всех поклонников техники Apple на открытии ждут специальные цены на iPhone, iPad, MacBook и Apple Watch. Чтобы первыми узнать условия акции, следите за новостями на сайте - appshop.citrus.ua.