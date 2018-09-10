Компания MOYO разработала новый формат магазинов для своей сети.
Первый концепт-стор открылся в ТРЦ Dream Town и с 1 сентября начал работу в тестовом режиме. Торжественное открытие магазина состоялось 8 сентября.
В новом магазине реализован принципиально новый формат, который в компании характеризуют четырьмя словами: «скорость, комфорт, удобство и доверие». Оформление и зонирование концепт-стора MOYO в Dream Town скорее напоминает уютную квартиру, чем магазин, в привычном понимании.
«Мы провели колоссальную работу в поиске лучших мировых наработок в ритейле, создав особенный формат, и уверены, покупатели оценят его по достоинству. Каждый уголок нового магазина зонирован, и знакомит с самой современной техникой. Все устройства доступны для тестирования, а наши консультанты помогут с настройкой и обучат использованию», - рассказал CEO MOYO Андрей Барашенко.
Изюминкой нового магазина стал специальный Music box, в котором посторонние звуки не будут мешать выбору акустики. Кроме того, в концепт-сторе установлена точка выдача интернет-заказов, а близость к центральному складу компании позволит оперативно доставлять товары, не представленные в магазине.
Магазин находится по адресу Оболонский проспект 1Б, ТРЦ Dream Town, 1-й этаж, атриум «Китай».
Последние новости
- Гаджеты | Сегодня, 11:15
Новая акустика 2.1 SVEN MS-85
- Бизнес | Сегодня, 10:45
Приложение Perfectly Keyless от Bosch создает виртуальный ключ на смартфоне
- Бизнес | Сегодня, 10:15
Асбис-Украина расширяет портфолио продуктов и решений от Samsung
- Бизнес | Сегодня, 9:45
MOYO меняет формат розничных магазинов
- Интернет | Сегодня, 9:15
IT инновации в онлайн казино за 2018 год и прогноз на 2019-ый
- Связь | 7 сентября, 13:15
ПриватБанк запустил оплату Apple Pay в мобильных приложениях
- Связь | 7 сентября, 12:45
Социальная инициатива "Поиск детей" заработает еще в 3 областях Украины
- Технологии | 7 сентября, 12:15
ПриватБанк запустит онлайн-сервис для продажи ОВГЗ физлицам
- Железо | 7 сентября, 11:45
ASUS VivoBook S15 – стильный ноутбук с мощной конфигурацией
Последние материалы
- Аналитика | Вчера, 19:20
Мобильные новости №80: Киевстар запускает в продажу 4G-роутер, а Vodafone усиливает защиту SIM-карт
- Аналитика | Вчера, 16:01
Дайджест №248: открытие концепт-стора MOYO и новый Doogee Х70 с U-образным экраном
- Обзоры | 4 сентября, 23:15
MSI Vigor GK40 Combo – недорогой игровой комплект с подсветкой RGB и не только
- Аналитика | 4 сентября, 7:08
Мобильные новости №79: солидный кешбек при покупке 4G-смартфона в магазинах Vodafone
- Обзоры | 3 сентября, 17:23
Doogee X53: смартфон для школьника!
- Аналитика | 3 сентября, 7:34
Дайджест №247: рекордные продажи Huawei P smart+ в Украине и новости с выставки IFA2018
- Обзоры | 31 августа, 6:58
Apacer microSDHC 16GB UHS-I U1 V10 (AP16GMCSH10U6-R): microSD с изюминками!
- Обзоры | 26 августа, 11:05
Panasonic BQ-CC63 – ваша первая семейная "зарядка"!
- Обзоры | 25 августа, 14:34
ADATA HV300 (1ТБ): твой персональный карманный "винчестер"!
Популярные новости
- Интернет | Сегодня, 9:15
IT инновации в онлайн казино за 2018 год и прогноз на 2019-ый 5.00
- Бизнес | 7 сентября, 9:45
В эти выходные в Dream Town пройдет грандиозное открытие концепт-стора MOYO 5.00
- Гаджеты | 6 сентября, 12:15
Официально представлен смартфон Honor 8X Max с дисплеем 7,12 дюймов 5.00
- Гаджеты | 6 сентября, 11:45
Смартфон AGM X3 с защитой IP68 и MIL-STD-810G представлен официально 5.00
- Гаджеты | 6 сентября, 9:45
Состоялся официальный анонс смартфона ZTE Nubia Z18 5.00
- Гаджеты | Сегодня, 11:15
Новая акустика 2.1 SVEN MS-85 0.00
- Бизнес | Сегодня, 10:45
Приложение Perfectly Keyless от Bosch создает виртуальный ключ на смартфоне 0.00
- Бизнес | Сегодня, 10:15
Асбис-Украина расширяет портфолио продуктов и решений от Samsung 0.00
- Бизнес | Сегодня, 9:45
MOYO меняет формат розничных магазинов 0.00