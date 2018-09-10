MOYO меняет формат розничных магазинов

10 сентября 2018, 9:45

Первый концепт-стор открылся в ТРЦ Dream Town и с 1 сентября начал работу в тестовом режиме. Торжественное открытие магазина состоялось 8 сентября.В новом магазине реализован принципиально новый формат, который в компании характеризуют четырьмя словами: «скорость, комфорт, удобство и доверие». Оформление и зонирование концепт-стора MOYO в Dream Town скорее напоминает уютную квартиру, чем магазин, в привычном понимании.«Мы провели колоссальную работу в поиске лучших мировых наработок в ритейле, создав особенный формат, и уверены, покупатели оценят его по достоинству. Каждый уголок нового магазина зонирован, и знакомит с самой современной техникой. Все устройства доступны для тестирования, а наши консультанты помогут с настройкой и обучат использованию», - рассказал CEO MOYO Андрей Барашенко.Изюминкой нового магазина стал специальный Music box, в котором посторонние звуки не будут мешать выбору акустики. Кроме того, в концепт-сторе установлена точка выдача интернет-заказов, а близость к центральному складу компании позволит оперативно доставлять товары, не представленные в магазине.Магазин находится по адресу Оболонский проспект 1Б, ТРЦ Dream Town, 1-й этаж, атриум «Китай».