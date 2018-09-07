В эти выходные в Dream Town пройдет грандиозное открытие концепт-стора MOYO

7 сентября 2018, 9:45

В столичном ТРЦ Dream Town открывается первый концепт-стор MOYO нового формата. С 1 сентября магазин уже начал работу в тестовом режиме, а 8 числа состоится грандиозное торжественное открытие.

Магазин порадует покупателей принципиально новым форматом, идею которого лучше всего передают слова: "скорость, комфорт, удобство и доверие". Концепт-стор MOYO в Dream Town скорее напоминает уютную квартиру, чем магазин в привычном понимании.

"Мы провели колоссальную работу в поиске лучших мировых наработок в ритейле, создав особенный формат, и уверены, покупатели оценят его по достоинству. Каждый уголок нового магазина зонирован, и знакомит с самой современной техникой. Все устройства доступны для тестирования, а наши консультанты помогут с настройкой и обучат использованию", — рассказал CEO MOYO Андрей Барашенко.

А изюминкой концепт-стора станет специальный Music box, в котором посторонние звуки не будут мешать выбору акустики.

Пять причин, почему стоит прийти на открытие нового магазина MOYO:

более 100 специальных ценовых предложений на самую крутую технику;

выступление "Антитіла", MamaRika, YARMAK и других артистов;

конкурсы с призами;

возможность оценить и протестировать самые современные гаджеты в экспириенс-зонах;

получить уникальный сервис без подводных камней.

Новый магазин MOYO можно найти по адресу Оболонский проспект 1Б, ТРЦ Dream Town, 1-й этаж, атриум "Китай". Официальное открытие состоится в 12:00.