В эти выходные в Dream Town пройдет грандиозное открытие концепт-стора MOYO

В столичном ТРЦ Dream Town открывается первый концепт-стор MOYO нового формата. С 1 сентября магазин уже начал работу в тестовом режиме, а 8 числа состоится грандиозное торжественное открытие.
Магазин порадует покупателей принципиально новым форматом, идею которого лучше всего передают слова: "скорость, комфорт, удобство и доверие". Концепт-стор MOYO в Dream Town скорее напоминает уютную квартиру, чем магазин в привычном понимании.
"Мы провели колоссальную работу в поиске лучших мировых наработок в ритейле, создав особенный формат, и уверены, покупатели оценят его по достоинству. Каждый уголок нового магазина зонирован, и знакомит с самой современной техникой. Все устройства доступны для тестирования, а наши консультанты помогут с настройкой и обучат использованию", — рассказал CEO MOYO Андрей Барашенко.
А изюминкой концепт-стора станет специальный Music box, в котором посторонние звуки не будут мешать выбору акустики.
Пять причин, почему стоит прийти на открытие нового магазина MOYO:
более 100 специальных ценовых предложений на самую крутую технику;
выступление "Антитіла", MamaRika, YARMAK и других артистов;
конкурсы с призами;
возможность оценить и протестировать самые современные гаджеты в экспириенс-зонах;
получить уникальный сервис без подводных камней.
Новый магазин MOYO можно найти по адресу Оболонский проспект 1Б, ТРЦ Dream Town, 1-й этаж, атриум "Китай". Официальное открытие состоится в 12:00.