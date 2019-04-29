MOYO открывает первый обновленный магазин во Львове

29 апреля 2019, 19:02

Теперь львовяне и гости города могут с комфортом и грамотной консультацией выбрать новейшие гаджеты, электронику и бытовую технику.

Магазины MOYO нового формата начали открываться с осени прошлого года. В компании их оформление характеризуют четырьмя словами: «скорость, комфорт, удобство и доверие». Покупатели по достоинству оценили обновление столичных магазинов и теперь торговые точки в новом формате открываются в регионах.

Новые магазины имеют четкое зонирование, что упрощает поиск нужной техники, а самих товаров в торговой точке после реформатирования становится значительно больше. Так что покупатели практически всегда смогут найти то, что им нужно, а если определенного товара или цветового решения не окажется в наличии – консультанты помогут оформить адресный заказ, или оперативно доставят технику со склада на магазин. Кроме того, в обновленной торговой точке находится стойка pick-up, на которой можно оперативно получить заказы, оформленные через сайт moyo.ua.

«Мы провели колоссальную работу в поиске лучших мировых наработок в ритейле, создав особенный формат, и уверены, покупатели оценят его по достоинству. Каждый уголок нового магазина зонирован, и знакомит с самой современной техникой. Все устройства доступны для тестирования, а наши консультанты помогут с настройкой и обучат использованию», — рассказал CEO MOYO Андрей Барашенко.

Магазин MOYO на Мицкевича, 8, уже работает в «бета-версии», а 4 мая состоится торжественное открытие, в рамках которого всех покупателей ожидают приятные бонусы, акции и подарки.